US Visa Policy: गोंधळ ओसरला, मात्र धाकधूक कायम! अमेरिकेच्या ‘एच-वन-बी व्हिसा’बाबत आयटीयन्सची परिस्थिती

पुणे : अमेरिकेतील ‘एच-वन-बी व्हिसा’ धोरणांबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला गोंधळ आता काहीसा कमी झाल्याचे दिसते, तसेच शुल्क वाढविण्याच्या प्रस्तावावर अमेरिकन सरकार पुनर्विचार करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रस्तावामुळे निर्माण झालेला तणाव थोडा कमी झाला असला, तरीही भारतीय आयटीयन्सच्या मनात अजूनही अनिश्चिततेची भावना कायम आहे..अमेरिकन सरकारकडून ‘एच-वन-बी व्हिसा’च्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी मांडण्यात आला होता. या वाढीमुळे अमेरिकेतील कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येणार होता. विशेषतः भारतीय आयटी कंपन्या व तेथील काम करणारे आयटीयन्स यावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची भीती आहे..त्यामुळे भारतातील आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र, अमेरिकेतील उद्योग क्षेत्राकडून या निर्णयावर तीव्र विरोध झाल्यानंतर आता प्रशासन या प्रस्तावावर पुनर्विचार करू शकते, अशी माहिती समोर आली आहे. तेथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी सरकारवर दबाव आणला असून, शुल्कवाढीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत स्थानिक कामगारांना जास्त पगार देणे शक्य नाही. परिणामी, भारतीय आयटी व्यावसायिकांची मागणी कायम राहण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली..मागणी कायम, पुरवठा नाहीअमेरिकेतील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या मंदीचा प्रभाव जाणवत आहे. त्यामुळे तेथे कौशल्यपूर्ण आणि कमी खर्चात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या भारतीय आयटी तज्ज्ञांची मागणी अद्यापही कायम आहे. मात्र, त्याचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय जो काही असेल, त्याचा थेट परिणाम भारतातील आयटी रोजगारावर होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे..सध्याच्या घडीला भारतीय आयटी व्यावसायिक अमेरिकेतील नोकऱ्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे ‘एच-वन-बी व्हिसा’बाबतची परिस्थिती काहीशी स्थिर झाली असली, तरी धाकधूक पूर्णपणे संपलेली नाही. अमेरिकन प्रशासनाकडून प्रस्ताव मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा होईपर्यंत अनेक आटीयन्सचे लक्ष या घडामोडींवरच आहे.- राकेश शहा, आयटीयन.Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.‘एच-वन-बी व्हिसा’वरून अमेरिकेत काम करणारे भारतीय हे त्या देशाच्या आयटी क्षेत्राचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. व्हिसा शुल्कवाढीमुळे त्या कंपन्यांवर मोठा भार पडू शकतो. त्यामुळे आता अमेरिकेच्या प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा विचार करणे स्वागतार्ह आहे.- कल्पेश सेता, आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.