US, Israel war on Iran : इस्त्रायल- इराण युद्धाचा फटका, पुण्यातून दुबईसाठी विमान सेवा २ दिवस राहणार बंद, अनेक प्रवासी अडकले

Middle East War News : पुण्याहून दुबईला जाणारी पुढील दोन दिवसांची सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. दुबईचे एअरस्पेस बंद असल्यामुळे विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना वेळापत्रक तपासण्याचे आवाहन केले आहे. ८४ एमबीए विद्यार्थी आणि ४ शिक्षक दुबईत अडकले आहेत.
अमेरिका, इस्राएल आणि इराण मध्ये सुरू असलेल्या युद्धाची धग आता संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबई पर्यंत पोहचली आहे. इराणने दुबईसह काही देशांत ड्रोन हल्ले केले आहेत. यामुळे आखाती देशातील बहुतांश सर्वच विमानतळ बंद ठेवण्यात आले आहे. पुण्यातून आज आणि उद्या दुबईला जाणारे विमाने सुद्धा रद्द करण्यात आली आहेत.

