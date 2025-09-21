Student Visa: व्हिसा बदलांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना फटका? विद्यार्थी संख्या ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज

पुणे : भारतातून दरवर्षी साधारणतः एक लाखाच्या आसपास विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात. शिक्षणासाठी अमेरिकेत इतर देशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून व्हिसाचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी अमेरिकेने विद्यार्थी व्हिसा नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. .अर्थात, प्रस्ताव मान्य झाल्यास आणि नवे नियम लागू केल्यास अमेरिकेत उच्चशिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. यापुढील काळात अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशाची शेवटची संधी! सोमवारी जाहीर होतील रिक्त जागा; प्रवेशासाठी २९ व ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत, वाचा... .अमेरिकेत विद्यार्थी व्हिसासाठी ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस’ची पद्धत आतापर्यंत राबविण्यात येत होती. यात एखाद्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या आणि ‘विद्यार्थी’ असे स्टेटस् असणारा विद्यार्थ्याला तो व्हिसाचे सगळे नियम पाळतोय, तोपर्यंत अमेरिकेत राहता येत होते. नेमकी हीच ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस्’ची पद्धत बंद करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेत मांडण्यात आला आहे..दरम्यान, सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर यांनी सांगितले की, अभ्यासक्रमात किंवा विद्यापीठात बदल करता येणार नाही, असे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे अमेरिकेच्या मूळ ‘लिबरल’ शिक्षण पद्धतीलाच मोठा धक्का बसणार आहे. याशिवाय विद्यार्थी व्हिसाचा कालावधी चार वर्षांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव असल्याने पदवी अभ्यासक्रमासाठी अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होईल. विद्यार्थी व्हिसाबाबत अमेरिकेने मांडलेले प्रस्ताव मान्य होऊन नियमावलीत बदल केल्यास, अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असा अंदाज आहे..नियमावलीत नेमके बदल काय?अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा व्हिसा कालावधी आता चार वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही संबंधित विद्यार्थ्याला अमेरिकेत राहायचे असल्यास त्याला मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे किंवा अशा विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून बाहेर जाऊन पुन्हा व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल, असा प्रस्ताव आहे..Pimpri Municipal Schools : महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली; नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा प्रभाव.अमेरिकेत पदवी शिक्षण घेताना, एका विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर लगेच दुसऱ्या विद्यापीठात ‘प्रवेश हस्तांतर’ करता येणार नाही. तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यापीठात पहिले वर्ष पूर्ण केल्यानंतर एफ-वन व्हिसावर दुसऱ्या विद्यापीठात प्रवेश मिळेल..पदवी शिक्षणासाठी अमेरिकेत दाखल झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे, तोच अभ्यासक्रम त्यांना पूर्ण करावा लागेल. अभ्यासक्रमात किंवा विद्यापीठात बदल करता येणार नाही. व्हिसा देतानाच ‘आय-२०’ अर्जावर नमूद केलेल्या ठिकाणीच त्यांना शिक्षण घ्यावे लागेल..तुम्ही पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर पुढील पदव्युत्तर, त्यानंतर पीएच.डी. अभ्यासक्रम करण्याचा विचारात असाल, तर तुम्हाला प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या आधी नव्याने व्हिसा प्रक्रिया करावी लागणार आहे.अमेरिकेतील ‘लिबरल’ शिक्षण पद्धतीमुळे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी तिकडे जातात. आतापर्यंत एखादा विषय घेतला आणि तो न आवडल्यास दुसरा विषय घेऊन शिकण्याची मुभा अमेरिकन शिक्षण पद्धतीत होती. परंतु, आता पदवी शिक्षणासाठी अमेरिकेत दाखल झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे, तोच अभ्यासक्रम त्यांना पूर्ण करावा लागेल.- डॉ. विद्या येरवडेकर, प्र-कुलपती, सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ .व्हिसा दिलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.