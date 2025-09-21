पुणे

Student Visa: व्हिसा बदलांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना फटका? विद्यार्थी संख्या ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज

Higher Education US: अमेरिकेने विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे अमेरिकेत उच्चशिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
Student Visa

Student Visa

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भारतातून दरवर्षी साधारणतः एक लाखाच्या आसपास विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात. शिक्षणासाठी अमेरिकेत इतर देशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून व्हिसाचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी अमेरिकेने विद्यार्थी व्हिसा नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com