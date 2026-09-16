Prataprao Pawar : कृषी, शिक्षणातील समस्या सोडविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करा

बारामती - विद्यार्थ्यांनी ध्येयनिश्चिती करुन वाटचाल करावी, परिश्रमाची तयारी करुन कठोर मेहनत केल्यास यश सहजतेने साध्य होते, बारामतीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध असून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घ्यावा असे प्रतिपादन 'सकाळ' समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांनी केले..विद्या प्रतिष्ठान कमलनयन बजाज अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी (एफ.वाय. बी.ई.) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रारंभ कार्यक्रमात ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते.ऑटोफिना रोबोटीक्स अँड ऑटोमेशन प्रा. लि. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेन्सलाईव्ह कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भोईर, परेश पारेख, विद्या प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष अँड. अशोक प्रभुणे, सचिव अॅड. नीलिमा गुजर, विश्वस्त डॉ. राजीव शहा उपस्थित होते..प्रतापराव पवार म्हणाले, बारामतीत ज्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या फार कमी ठिकाणी आहेत, त्याचा सर्वोत्तम वापर विद्यार्थ्यांनी करायला हवा. शिक्षण व उद्योजक यांच्यात दुवा साधण्याचे काम बारामतीत होत असून येथील सुविधा केवळ बारामतीपुरत्या मर्यादीत न राहता त्या राज्यभर जाण्यासाठी टेक्नॉलॉजी ऑन व्हिल्स या मोबाईल व्हॅनची संकल्पना प्रत्यक्षात आणून त्याचे काम सुरु झालेले आहे..उदयोग क्षेत्रातील मेटॉंरशिप व जागतिक दर्जाचे शिक्षण यांची सांगड बारामतीत घातलेली असून राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी त्याचा आपल्या शिक्षण व व्यक्तिमत्व विकासासाठी उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे. बदलत्या काळानुसार जागतिक दर्जाचे व रोजगाराभिमुख शिक्षण येथे मिळत असून पालकांनीही विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.अॅड. नीलिमा गुजर यांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे संस्थेचे प्रमुख ध्येय असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञान, कौशल्य, मूल्ये, आत्मविश्वास आणि जबाबदार नागरिकत्व विकसित करण्यावर भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले..प्राचार्य डॉ. सुधीर लांडे यांनी संस्थेतील शैक्षणिक, संशोधनात्मक आणि विकासात्मक उपक्रमांची माहिती दिली.परेश पारेख यांनी, “नोकरी शोधणारे नव्हे, तर नोकरी निर्माण करणारे उद्योजक बना,” असा संदेश दिला. बारामतीतील शैक्षणिक सुविधां आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असून कृत्रीम बुध्दीमत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दैनंदिन समस्या सोडविण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.यावेळी अनिल डिसले यांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील योगदानाबद्दल, डॉ. अविनाश कोळेकर यांनी स्वायत्त परीक्षा व मूल्यमापन प्रणाली उभारणीत दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.