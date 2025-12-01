Pune Crime : उत्तमनगर, शिवणेतील दोन सराफा दुकानांमध्ये दरोड्याचा प्रयत्न; दोन सराफ व्यावसायिक जखमी!

पुणे : उत्तमनगर आणि शिवणे परिसरातील दोन सराफा दुकानांवर सशस्त्र दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना घडल्या. या झटापटीत दोन्ही सराफ व्यावसायिकांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. लागोपाठ दोन दिवस घडलेल्या या घटनांमुळे परिसरातील सराफा व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तमनगर येथील एनडीए रस्त्यावर धावडे पेट्रोल पंपासमोर असलेल्या मोरया ज्वेलर्स येथे रात्री आठच्या सुमारास तिन्ही चोरटे दुचाकीवरून आले. त्यांनी दुकानात घुसून दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सराफ व्यावसायिकाने प्रतिकार करत आरडाओरडा केला. या प्रतिकारामुळे चोरटे खडकवासला धरणाच्या दिशेने पसार झाले..दुसऱ्या दिवशी चोरट्यांनी शनिवारी शिवणे परिसरातील आणखी एका विजयालक्ष्मी ज्वेलर्स या सराफा दुकानावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला. तेथेही सराफ व्यावसायिकाने आरडाओरडा केल्यामुळे नागरिक जमा झाले. त्यामुळे चोरट्यांनी पळ काढला. या प्रकरणी उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सराफ व्यावसायिकांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पसार झालेल्या चोरट्यांचा शोध घेतला जात आहे, अशी माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रियांका गायकवाड यांनी दिली..Akola Crime : 'देवाभाऊ' अकोल्याच्या गुन्हेगारीकडे लक्ष द्या; नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नचा होतोय उदय; रहस्यमय हत्यांनी पोलिसांसमोर कोडे!.पोलिसांनी दहशतमुक्त वातावरण निर्माण करावे -सराफ व्यावसायिकांवर कोयता गँगकडून झालेल्या हल्ल्यामुळे सर्वांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलिस प्रशासनाने दहशतमुक्त वातावरण निर्माण करावे, अशी मागणी कोथरूडमधील सराफ असोसिएशनने केली आहे. कोथरूडमधील अंबर सभागृहात शनिवारी झालेल्या सभेत सराफ व्यावसायिकांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. यावेळी सराफ असोसिएशन कोथरूडचे अध्यक्ष प्रदीप मैड, सचिव माधवराव दहिवाळ, व्यंकटेश उदावंत, वरिष्ठ निरीक्षक मोहन खंदारे, सराफ असोसिएशनचे श्याम उदावंत, मंजुनाथ जाधव, राजूशेठ अडाणे, नितीन नलावडे, विशाल मैड, मनोहर शहाणे आणि कर्वेनगर, वारजे माळवाडी, उत्तमनगर, कोथरूडमधील असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.