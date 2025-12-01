पुणे

Pune Crime : उत्तमनगर, शिवणेतील दोन सराफा दुकानांमध्ये दरोड्याचा प्रयत्न; दोन सराफ व्यावसायिक जखमी!

Robbery Attempt : उत्तमनगर आणि शिवणे परिसरातील दोन सराफ दुकानांवर सशस्त्र चोरट्यांनी दरोड्याचा प्रयत्न केला. दुकानदारांच्या विरोधामुळे चोरटे पसार झाले असून दोन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल करून पोलिसांनी शोध सुरू केला आहे.
पुणे : उत्तमनगर आणि शिवणे परिसरातील दोन सराफा दुकानांवर सशस्त्र दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना घडल्या. या झटापटीत दोन्ही सराफ व्यावसायिकांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. लागोपाठ दोन दिवस घडलेल्या या घटनांमुळे परिसरातील सराफा व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तमनगर येथील एनडीए रस्त्यावर धावडे पेट्रोल पंपासमोर असलेल्या मोरया ज्वेलर्स येथे रात्री आठच्या सुमारास तिन्ही चोरटे दुचाकीवरून आले. त्यांनी दुकानात घुसून दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सराफ व्यावसायिकाने प्रतिकार करत आरडाओरडा केला. या प्रतिकारामुळे चोरटे खडकवासला धरणाच्या दिशेने पसार झाले.

