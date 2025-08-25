Health News : प्रौढांमध्ये लसीकरणाचा वाढता ट्रेंड: आरोग्यतज्ज्ञांचे महत्त्वाचे मार्गदर्शन

पुणे : ‘लसीकरण’ हा शब्द मुलांसोबत जोडला जातो; परंतु लहानपणी केलेल्या लसीकरणाची प्रतिकारशक्ती आयुष्यभर टिकतेच असेही नाही. त्यामुळे मोठ्यांचे शरीरही हे आजारांना बळी पडते. म्हणून लसीकरण फक्त मुलांसाठीच नाही तर ४५ वयानंतरच्या प्रौढांसाठीही असून त्यांच्यामध्येही लसीकरण करून घेण्याचा ‘ट्रेंड’ वाढत असल्याचे संसर्गरोगतज्ज्ञ सांगतात..Pune News : सिंहगडावर बेपत्ता झालेला तरुण कसा सापडला? चार दिवस अन्न-पाण्याशिवाय कड्यात अडकलेला....ऑगस्ट हा ‘राष्ट्रीय लसीकरण जनजागृती महिना’ म्हणून साजरा केला जातो. लहानपणी केलेल्या लसीकरणामुळे मिळालेली प्रतिकारशक्ती वेळेनुसार कमी होत जाते व प्रौढ व्यक्तींना पुन्हा तो आजार होण्याची जोखीम असते. जे संसर्ग प्रौढ वयात लसीकरण करून टाळता येण्यासारखे असतात, त्याच आजारांपासून गंभीर गुंतागुंत होऊ शकते, आधीपासून असलेल्या आजारांची तीव्रता वाढू शकते किंवा दीर्घकाळ रुग्णालयात राहावे लागू शकते. तसेच, बरे होण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो, अशी माहिती संसर्गजन्य आजारांचे तज्ज्ञ देतात..प्रौढांनी कोणत्या लसी घ्यायला हव्यात?वय, वैद्यकीय इतिहास आणि जीवनशैलीनुसार लसीची गरज बदलते. फ्लूची लस सर्व प्रौढांनी दरवर्षी घ्यायला हवी. विशेषतः ज्यांना दीर्घकालीन आजार आहेत, त्यांनी तर न्यूमोनिया, रक्तातील संसर्ग आणि मेंदूज्वर टाळण्यासाठी न्यूमोकोकल लसी घेणे अत्यावश्यक आहेत. विशेषतः ६५ वर्षांवरील किंवा आधीपासून काही आजार असलेल्या व्यक्तींनी घ्यायला हवी. तर नागिणीवरील (शिंग्रिक्स) ही लस ५० वर्षांवरील तसेच कमकुवत प्रतिकारशक्ती असलेल्या लोकांसाठी सुचवली जाते. ‘एचपीव्ही’ची लस ४५ वर्षांपर्यंतच्या आणि आधी न घेतलेल्या प्रौढांना सुचवली जाते; तर गोवर, गलगंड व रूबेला ही लस (एमएमआर) महत्त्वाच्या आहेत..दहा वर्षांनंतर घ्या ही लसटिटॅनस (धनुर्वात), डिप्थेरिया (गलगंड) आणि पर्टुसिस (काळा खोकला) (टीडॅप/टीडी) याचे बूस्टर डोस दर १० वर्षांनी प्रौढांनी घ्यावेत. गोवर, गलगंड, रुबेला (एमएमआर), इन्फ्लूएंझा, ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस (एचपीव्ही) आणि शिंगल्स (नागीण) या आजारांवरील प्रतिबंधक लसी संबंधित व्यक्तीचे वय, त्याला असणारी जोखीम आणि त्याच्या वैद्यकीय इतिहासानुसार सुचविल्या जातात. ‘हेपाटायटिस बी’ची (कावीळ बी) लस मधुमेह, यकृताचा आजार.किंवा इतर जोखीम असलेल्याप्रौढांनी घ्यावी. स्वयंप्रतिकार आजार, इम्यूनो-सप्रेसिव्ह (प्रतिकारशक्ती दमन करणारे) औषधे घेणारे, हृदयविकार, दमा किंवा मधुमेह व्यवस्थापित करणाऱ्यांनी आपल्या डॉक्टरांशी बोलून घ्यावी..कोरोनादरम्यान, पूर्णपणे लस घेतलेल्या रुग्णांचे अतिदक्षता विभागात राहण्याचे दिवस कमी झाले होते. त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये गुंतागुंत कमी दिसून आली. आणि मृत्यूदरही कमी होता. न्यूमोकोकल लसींमुळे ‘सेप्सिस’ (रोगप्रतिकारशक्तीकडून स्वतःच्या अवयवांना हानी पोचविणारा विकार) आणि मेंदूज्वरासारख्या प्राणघातक संसर्गांचा धोका कमी झाला; तर ‘शिंगल्स’च्या लसीमुळे दीर्घकाळ राहणाऱ्या नसांच्या वेदनेचा धोका मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे आढळले.- डॉ. विप्लव वैद्य, संसर्गजन्य आजारांचे तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.