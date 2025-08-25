पुणे

Health News : प्रौढांमध्ये लसीकरणाचा वाढता ट्रेंड: आरोग्यतज्ज्ञांचे महत्त्वाचे मार्गदर्शन

Adult Vaccination : प्रौढ वयातही लसीकरण गरजेचे असून लहानपणी मिळालेली प्रतिकारशक्ती आयुष्यभर टिकत नाही, म्हणूनच ४५ वर्षांनंतर लसीकरणाचे महत्त्व अधिक आहे.
पुणे : ‘लसीकरण’ हा शब्द मुलांसोबत जोडला जातो; परंतु लहानपणी केलेल्‍या लसीकरणाची प्रतिकारशक्ती आयुष्‍यभर टिकतेच असेही नाही. त्‍यामुळे मोठ्यांचे शरीरही हे आजारांना बळी पडते. म्‍हणून लसीकरण फक्त मुलांसाठीच नाही तर ४५ वयानंतरच्‍या प्रौढांसाठीही असून त्‍यांच्‍यामध्‍येही लसीकरण करून घेण्‍याचा ‘ट्रेंड’ वाढत असल्‍याचे संसर्गरोगतज्‍ज्ञ सांगतात.

