Success Story: वडापाव विक्रेत्याचा मुलगा बनला सी.ए. अधिकारी

राहू : परिसरात अनेक वर्ष मोलमजुरी म्हणून काम केले. त्यानंतर बोरीभडक ( चंदनवाडी) (ता . दौंड) येथे वडापाव विक्रीचा स्टॉल लावून बारा वर्षे व्यवसाय केला. रात्रंदिवस कष्ट करणे आमच्या कुटुंबाचं उदरनिर्वाच साधन बनलं..अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आई-वडिलांनी केलेल्या कष्टाची जान उराशी बाळगत.! .दहावी मध्ये शिकत असताना उरुळी कांचन येथील महात्मा गांधी विद्यालयात कुणाला यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. मला सी.ए. (चार्टर्ड अकाउंट) होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगले, जिद्द, चिकाटी, सातत्य, तब्बल १६ ते १८ तास अभ्यास, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सी.ए. होऊन आई वडिलांचे स्वप्न साकार केले आहे..मुळचे राहणार गहाटणी - मोहोळ, (जि. सोलापूर) सध्या उरुळी कांचन येथे सध्या वास्तव्य आहे. कुणाल सतीश शिराळ यांनी पहिल्याच प्रयत्नात सी.ए. ( चार्टर अकाउंटंट) उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न साकारले..प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण उरुळी कांचन (ता . हवेली) येथे झाले. जुनिअर कॉलेजचे शिक्षण बीएमसी कॉलेज पुणे येथे झाले. तर पदवीचे शिक्षण आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात पुणे येथे पूर्ण केले. बारावी नंतर मला सनदी लेखापाल अधिकारी (सीए) होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले. प्रामाणिकपणे अभ्यासातील सातत्य ठेवले त्यामुळे मला यश मिळाले..कुणाल यांचे वडील सतीश शिराळ यांनी दौंड तालुक्यात सहजपूर, बोरीभडक परिसरात मोल मजुरी म्हणून म्हणून काम केले. दिवसभर काम केल्यानंतर कुठेतरी शंभर ते दीडशे रुपये रोजगार कसाबसा मिळायचा. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये शिराळ कुटुंबीयांनी आपला उदरनिर्वाह अनेक वर्ष चालविला..त्यानंतर बोरीभडक येथे त्यांनी कुटुंब उदरनिर्वासाठी वडापाव विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. सतीश यांची पत्नी अश्विनी यांनी गृहिणीची जबाबदारी पूर्ण करत वडापाव विक्रीच्या व्यवसायाला हातभार लावायच्या. काही वर्षांनी उरुळी कांचन येथील एका सीए च्या हाताखाली सतीश शिराळ यांनी अकाउंटिंग संदर्भात टीडीएस संबंधित अनेक वर्ष कामे केली. सतीश यांच्याकडे शांत, मनमिळावू, प्रामाणिक गुण आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून देखील त्यांनी एक मुलगा सीए बनवला. दुसरा मुलगा सीए ची अंतिम वर्षाची परीक्षा देत आहे. शिराळ कुटुंबीयांचे परिसरातील त्यांचे नातेवाईक, मित्रपरिवार ,ग्रामस्थांकडून भरभरून कौतुक होत आहे. .आमचा कुणाला शांत, संयमी, जिद्दी चिकाटी आहे. सुरुवातीपासूनच अभ्यासाची आवड होती. त्यांनी आमच्यासह घराण्याचं नावलौकिक केल आहे. आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. सतीश शिराळ : कुणालचे वडील..आई-वडिलांनी आमचे कुटुंब चालविण्यासाठी केलेल्या अहोरात्र कष्टाची मला जाणीव होती. माझ्या वडिलांनी इतर सीए च्या हाताखाली काम केले हे मी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. हे माझ्यासमोर नेहमीच चित्र दिसत होते. त्यामुळे जगात अशक्य काहीच नाही. आपले ध्येय, उद्दिष्टे, साध्य करण्यासाठी जिद्द, चिकाटी, सातत्य ठेवा. संघतगुण महत्त्वाचा आहे. मोबाईलचा अतिवापर टाळून तो फक्त शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मोजकाच करावा. माझ्या यशामागे माझे आई-वडील, माझ्या गुरुचे स्थान अधिक महत्त्वाचे आहे. कुणाल शिराळ : सीए..