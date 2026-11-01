Pune Crime: पहाटे फिरायला गेलेल्या महिलेचे ९५ हजारांचे दागिने हिसकावले; वडगाव निंबाळकरमध्ये तिघांचा धुमाकूळ

वडगाव निंबाळकर: पहाटेच्या सुमारास फिरायला गेलेल्या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र आणि कानातील सोन्याचे टॉप्स मोटारसायकलवरून आलेल्या तिघांनी जबरदस्तीने हिसकावून नेल्याची घटना वडगाव निंबाळकर येथे रविवारी (ता. १) सकाळी घडली. या घटनेत सुमारे ९५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले आहेत..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.याबाबत मंदाकिनी हनुमंत जाधव (वय ५७, रा. जाधववस्ती, वडगाव निंबाळकर) यांनी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत नमूद केल्यानुसार, मंदाकिनी जाधव या रविवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास वॉकिंगसाठी वडगाव निंबाळकर येथे गेल्या होत्या. फिरून घरी परतत असताना मुढाळे रस्त्यावरील कचरा टाकण्याच्या ठिकाणाजवळ त्या आल्या असता, मोटारसायकलवरून आलेल्या तिघांनी त्यांना गाठले..त्यापैकी एकाने मोटारसायकलवरून उतरून त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र व कानातील सोन्याचे टॉप्स जबरदस्तीने हिसकावले. त्यानंतर तिघेही मोटारसायकलवरून पसार झाले. हिसकावून नेलेल्या दागिन्यांमध्ये सुमारे एक तोळा वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र (किंमत ७० हजार रुपये) आणि दोन ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे कानातील टॉप्स (किंमत २५ हजार रुपये) यांचा समावेश आहे. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.दागिने हिसकावताना महिलेच्या गळ्याला ओरखडेही पडले आहेत. मोटारसायकलवरून आलेल्या तिघांचे वय अंदाजे २५ ते ३० वर्षे असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पहाटेच्या वेळी घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, पोलिसांनी चोरट्यांचा शोध घेऊन त्यांना तातडीने जेरबंद करावे, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.