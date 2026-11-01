पुणे

Pune Crime: पहाटे फिरायला गेलेल्या महिलेचे ९५ हजारांचे दागिने हिसकावले; वडगाव निंबाळकरमध्ये तिघांचा धुमाकूळ

Early Morning Gold Snatching Incident in Vadgaon Nimbalkarछ वडगाव निंबाळकरमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न; पहाटे महिलेचे सोन्याचे दागिने हिसकावले
Pune District Crime Woman Targeted During Early Morning Walk Gold Jewellery Worth 95000 Rupees Snatched by Three Men

Pune District Crime Woman Targeted During Early Morning Walk Gold Jewellery Worth 95000 Rupees Snatched by Three Men

esakal

चिंतामणी क्षीरसागर
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वडगाव निंबाळकर: पहाटेच्या सुमारास फिरायला गेलेल्या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र आणि कानातील सोन्याचे टॉप्स मोटारसायकलवरून आलेल्या तिघांनी जबरदस्तीने हिसकावून नेल्याची घटना वडगाव निंबाळकर येथे रविवारी (ता. १) सकाळी घडली. या घटनेत सुमारे ९५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले आहेत.

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