Pune News: वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजीराजांच्या चरणी हजारो भाविक लीन; तरुणांसह महिलांची गर्दी!

शिक्रापूर : अभिवादन दिनाच्या निमित्ताने पेरणे फाटा (ता.हवेली) येथे आलेले हजारो भाविक वढू बुद्रुक (ता.शिरूर) येथील छत्रपती संभाजी महाराज समाधिस्थळावर नतमस्तक झाले. अर्थात जवळच असलेल्या गोविंद गोपाळ यांच्या समाधी स्थळाचेही दर्शन या भाविकांनी घेतले. दरवर्षीच्या तुलनेत मात्र यावर्षी भाविकांची संख्या जवळपास निम्मी एवढी राहिल्याचे चित्र राहिले असून प्रशासकीय पातळीवर मात्र पूर्ण चोख व्यवस्था राबविली गेली. कोरेगावभीमा (ता.शिरूर) नजीक पेरणे फाटा (ता.हवेली) येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभास मानवंदना देण्यासाठी दिवसभरात लाखो भीमसैनिकांनी मानवंदना दिली. जमलेल्या हजारो भीमसैनिकांनी पुढे कोरेगाव-भीमा येथे दाखल होऊन पीएमपीएलच्या बसमधून वढू बुद्रुक (ता.शिरूर) येथील छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळावर जाणे पसंत केले. कोरेगाव ते वढू अशा सलग मोफत बससेवेळेमुळे वढुकडे जाणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी राहिली. छत्रपती संभाजी महाराज यांचे समाधिस्थळ व गोविंद गोपाळ यांचे समाधिस्थळावर बॅरिगेटींग करण्यात आले होते. वढूमध्ये सकाळपासूनच दोन्ही समाधिस्थळावर अभिवादन व नतमस्तक होण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर भीमअनुयायी उपस्थित होते. यामध्ये तरुणांसह महिलांचाही मोठा सहभाग होता. सकाळपासूनच मानवंदनेसाठी मोठ्याप्रमाणावर बांधवांनी गर्दी. केली असून गर्दीच्या नियमनास प्रथम प्राधान्य देण्यात आले असून पूर्ण क्षेत्र सीसीटिव्ही व ड्रोनच्या साहाय्याने निगराणीखाली होते. शिक्रापूरचे पोलिस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड, वढू बुद्रुकचे सरपंच कृष्णा आरगडे, उपसरपंच संगीता सावंत, माजी सरपंच ज्ञानेश्वर आरगडे, माजी उपसरपंच हिरालाल तांबे, ग्रामपंचायत अधिकारी शंकर भाकरे, पोलिस पाटील जयसिंग भंडारे, लेखनिक संतोष शिवले आदींनी येथील बंदोबस्तासाठी नियुक्त ५०० पोलिसांचा फौजफाटा व इतर खात्यांचा समन्वय करून दिवसभराचे गर्दी नियोजन यशस्वी केले.