पुणे

अकोले तालुक्याचे माजी आमदार वैभव पिचड यांचे आज रुग्णालयातून उपचार पूर्ण करून तालुक्यात आगमन होताच कार्यकर्त्यांनी आणि समर्थकांनी उत्स्फूर्त स्वागत क.

अकोले तालुक्याचे माजी आमदार वैभव पिचड यांचे आज रुग्णालयातून उपचार पूर्ण करून तालुक्यात आगमन होताच कार्यकर्त्यांनी आणि समर्थकांनी उत्स्फूर्त स्वागत क.
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वैभव पिचड यांचे
उत्स्फूर्त स्वागत
अकोले, ता. २२ : तालुक्याचे माजी आमदार वैभव पिचड यांचे रुग्णालयातून उपचार पूर्ण करून तालुक्यात आगमन होताच कार्यकर्त्यांनी आणि समर्थकांनी उत्स्फूर्त स्वागत करत आनंदोत्सव साजरा केला. त्यांच्या स्वागतासाठी विविध ठिकाणी कार्यकर्त्यांची गर्दी केली होती. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. राजूर येथील निवासस्थानी माजी सरपंच गणपत देशमुख, प्रभारी सरपंच संतोष बनसोडे, गोकूळ कानकाटे, तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनी पिचड यांचे स्वागत केले. त्यानंतर अमृतसागर दूध संघ व भाजप कार्यालयात आयोजित स्वागत समारंभात अप्पा आवारी, उपाध्यक्ष रावसाहेब वाकचौरे, सुनील दातीर, सुधाकर देशमुख, नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे, सीताराम भांगरे आदी उपस्थित होते.

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