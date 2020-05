खवय्ये पुणेकरांनो, ऐकलंत का? आपलं `वैशाली` हाॅटेल सुरू झालयं

une-news">पुणे : असंख्य पुणेकर मंडळींची सकाळ प्रसन्न करणारे, मित्र-मैत्रिणींच्या गप्पांचे फड रंगविणारे, सोबत गरमागरम इडली, वाफळलेली कॉफी...असा अफलातून योग्य जुळून आणणारे फर्ग्युसन रस्त्यावरचे वैशाली हॉटेल सुरू झाले आहे. मात्र, पुढचे काही दिवस पार्सल सेवा उपलब्ध राहणार आहे. त्यातही आता बटाटा वडा, व्हेज कटलेट, साबुदाणा वडा, उत्तप्पा असे मोजकेच पदार्थ मिळणार आहेत.

नवीन बांधकाम प्रकल्प नियमावलीत अडकले; जुनी वापरता येईना, तर नवीन प्रसिद्ध होईना!

तुर्तास सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा या वेळेतच हॉटेल सुरू करण्याचे नियोजन व्यवस्थापनाने केले आहे. वैशालीचे दार उघडल्याची बातमी पसरतात तिच्या अर्थात, तिथल्या खाद्यपदार्थांच्या चाहत्यांनी गर्दी करायला सुरवात केली. शेजारच्या बाकांवरचा कट्टा गजबजू लागला आणि पार्सलसाठी रांगा लागल्या. मात्र, हॉटेलमधल्या काऊंटरपासून कामगार सारेच मास्क, हॅण्डग्लोज वापरून सेवा पुरवत होते. तर त्यांना तितकाच प्रतिसाद देत, वैशालीचे चाहतेही सोशल डिस्टिन्सिंग पालन करताना दिसत होते.

पुण्यात गुंडाराज ; वर्चस्ववादातून लाॅकडाउनमधील तिसरा खून

#Pune ...and in other news, looks like Vaishali has finally started take-out and delivery.

The loyal Punekar fans seen lining up this morning on FC Road!

(photo via @InamdarTalk) pic.twitter.com/k4brqnlBJk

— Amit Paranjape (@aparanjape) May 26, 2020