Success Story: वडील शेतकरी, लेक मेट्रोची सारथी! भोरच्या वैष्णवीने जिद्द अन् मेहनतीच्या जोरावर गाठले यशाचे शिखर, यशाची प्रेरणादायी कहाणी..

सातारा : जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर कोणतेही स्वप्न साकार करता येते, हे पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील केंजळ गावच्या वैष्णवी गणेश बाठे हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या वैष्णवीने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले आणि आता ती मेट्रोची सारथी बनली आहे. तिच्या या यशामुळे बाठे कुटुंबासह संपूर्ण केंजळ गावाची मान अभिमानाने उंचावली आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...वैष्णवीचे वडील गणेश बाठे हे शेतकरी आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील परिस्थितीची जाणीव ठेवत वैष्णवीने शिक्षणाला प्राधान्य दिले. अनेक अडचणींवर मात करत तिने इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण सुरू असतानाच तिची एका कंपनीत प्लेसमेंट झाली. मात्र, तिच्या मेहनतीला आणखी एक मोठी संधी मिळाली आणि तिचा मेट्रोच्या सारथी होण्याचा प्रवास सुरू झाला..निवड झाल्यानंतर वैष्णवीने सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. या प्रशिक्षणानंतर ती आता पुण्यात मेट्रो चालक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहे. विशेष म्हणजे, तिच्यासोबत प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक मुलीही आज मेट्रो चालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे महिलांसाठी नव्या क्षेत्रात करिअरच्या संधी निर्माण होत असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे..'बेटियां किसीसे कम नहीं'चा दिला संदेश!आजही अनेक ग्रामीण भागांतील मुलींना शिक्षण आणि करिअरच्या संधींसाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत वैष्णवीने आपल्या कर्तृत्वातून मुली कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत, हे दाखवून दिले आहे. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या एका मुलीने इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत मेट्रोच्या सारथीपदापर्यंत मजल मारणे ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी. वैष्णवीच्या या यशामुळे तिच्या आई-वडिलांच्या कष्टाचे चीज झाले असून, केंजळ गावासाठीही ही अभिमानाची गोष्ट ठरली आहे. तिची ही यशोगाथा ग्रामीण भागातील अनेक मुलींना मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जिद्दीने प्रयत्न करण्याची प्रेरणा देणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.