Vaishnavi Hagawane Case Update : सासू, नणंद, पतीच्या मित्राचा जामीन अर्ज फेटाळला

Pune News : हुंड्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करून आत्महत्या केलेल्या वैष्णवी हगवणे प्रकरणात आरोपींचा जामीन फेटाळत न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.
पुणे : केवळ नऊ महिन्यांच्या बाळाची आई दबावाशिवाय टोकाचा निर्णय घेऊ शकत नाही. आरोपींवर कटकारस्थान रचणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, पुरावे नष्ट करणे असे गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे आरोपींना जामिनावर सोडल्यास साथीदारांवर दबाव येण्याची किंवा पुराव्यात छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

