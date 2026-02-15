पुणे

Pune News: विवाह सोहळ्यासाठी व्हॅलेंटाइनचा मुहूर्त; पंचांगानुसार मुहूर्त नसतानाही आळंदीत शंभर ते सव्वाशे लग्नकार्य!

Wedding rush in Alandi despite no traditional muhurat: व्हॅलेंटाइन डेचा मुहूर्त; आळंदीत शंभराहून अधिक लग्नकार्य
Love Over Tradition: Alandi Sees Wedding Rush on Valentine’s Day

Love Over Tradition: Alandi Sees Wedding Rush on Valentine’s Day

आळंदी: महाराष्ट्राला सुपरिचित दाते पंचांगानुसार आज लग्नाचा मुहूर्त नाही. तरीही व्हॅलेंटाइन साजरा करायचा म्हणून अनेक प्रेमवीरांनी आळंदीत लग्न कार्य केली. शहरातील विविध मंगल कार्यालयात जवळपास १०० ते सव्वाशे लग्नकार्य आज व्हॅलेंटाइनच्या मुहूर्तावर पार पडली.

