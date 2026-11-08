Pune News: वळती अतिरिक्त वीज उपकेंद्राचा मार्ग मोकळा; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर गणेश महाडीक यांचे उपोषण मागे

-सुनील जगताप उरुळी कांचन : वळती अतिरिक्त उपकेंद्रासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या पुरंदर उपसा सिंचन योजना प्रकल्पातील दिड एकर जमीन उपकेंद्रासाठी देण्याचा प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी होकार देऊ केल्याने शिंदवणे (ता.हवेली) येथील माजी सरपंच गणेश महाडीक यांचे सुरू असलेले बेमुदत उपोषण चौथ्या दिवशी आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्या मध्यस्थीने मागे घेण्यात आले आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.शिंदवणेचे माजी सरपंच गणेश महाडीक यांचे वळती वीज उपकेंद्रासाठी दि.५ पासून बेमुदत उपोषण सुरू होते. पुरंदर उपसा योजनेच्या प्रकल्पातील दिड एकर जमीन या उपकेंद्रासाठी शासनाने देऊन मंजुर उपकेंद्राचा प्रश्न मार्गी लावावा,म्हणून गणेश महाडीक यांनी उपोषण छेडले होते.त्यावर आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी रविवार (दि.८)उपोषण स्थळी भेट देऊन उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती..त्यावर आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी मंजूर केंद्रासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे पुरंदर उपसा योजनेसाठी वर्ग केलेली दिड एकर जमीन हस्तांतरीत करुन द्यावी ही मागणी पुणे जिल्ह्याधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दूरध्वनीद्वारे केली. यावर डुडी यांनी सदर प्रस्तावाची जागेसाठी संबंधित प्रशासनाकडून घेऊन या उपकेंद्रासाठी जमीन देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल अशी ग्वाही दिल्याने,आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्या मध्यस्थीला यश येऊन गणेश महाडीक यांचे उपोषण मागे घेण्यासाठीची शिष्टाई यशस्वी झाली आहे. यावेळी उद्योजक ल.बी.कुंजीर,यशवंतचे संचालक संतोष कांचन,शिंदवणेचे माजी सरपंच आण्णा महाडीक यांच्यासह उपोषणस्थळी शिंदवणे, तरडे, वळती व सोरतापवाडी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.\rदरम्यान उपकेंद्रास जागा उपलब्ध होत नसल्याने अनेक वर्षापासून थेऊर- वळती वाहिनीचा सातत्याने होणाऱ्या बिघाडाने शेतकऱ्यांसह,नर्सरी उद्योग व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत.प्रश्न सुटत नसल्याने उपोषणाचे हत्यार उपसलेल्या गणेश महाडीक यांच्या भूमिकेला पाठिंबा मिळून हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी तीव्रपणाने मांडण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.