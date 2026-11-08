पुणे

Pune News: वळती अतिरिक्त वीज उपकेंद्राचा मार्ग मोकळा; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर गणेश महाडीक यांचे उपोषण मागे

Pune Collector Assures Land for Valthi Electricity Substation: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर वळती उपकेंद्राचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा
Pune District Collector Assures Land for Valthi Power Substation as Former Sarpanch Ganesh Mahadik Calls Off Hunger Strike

Pune District Collector Assures Land for Valthi Power Substation as Former Sarpanch Ganesh Mahadik Calls Off Hunger Strike

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सुनील जगताप

उरुळी कांचन : वळती अतिरिक्त उपकेंद्रासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या पुरंदर उपसा सिंचन योजना प्रकल्पातील दिड एकर जमीन उपकेंद्रासाठी देण्याचा प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी होकार देऊ केल्याने शिंदवणे (ता.हवेली) येथील माजी सरपंच गणेश महाडीक यांचे सुरू असलेले बेमुदत उपोषण चौथ्या दिवशी आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्या मध्यस्थीने मागे घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Land Acquisition
district
irrigation schemes Maharashtra