वरंध घाटात बचावकार्य पाहणीला गेलेले अधिकारी, पोलीस; अचानक दरड कोसळली, बाजूला पळाल्यानं वाचले

Varandha Ghat Landslide: पुण्यातील भोरहून कोकणात महाडला जाणाऱ्या वरंध घाटात दरडी कोसळण्याचं सत्र सुरूच आहे. रविवारपासून मुसळधार पावसामुळे घाटात दरड कोसळण्याचा धोका निर्माण झालाय. शिरगाव हद्दीत कोसळलेल्या दरडीमुळे २० पेक्षा जास्त वाहने आणि ७० ते ८० प्रवासी अडकले होते. दरड हटवल्यानंतर ३० तासानंतर सोमवारी सायंकाळी सहा वाजता वाहने मार्गस्थ झाली. दरम्यान, हिर्डोशीत पुन्हा दरड कोसळल्याची घटना घडलीय. यामुळे ५ ते ६ गाड्या अडकल्या आहेत. यावेळी पाहणी करण्यासाठी आलेले अधिकारीही घाटात अडकले होते. ते पर्यायी मार्गाने रात्री भोरला रवाना झाले. .याबाबत मिळालेली माहिती असी की, वरंध घाटात हिर्डोशी हद्दीत सोमवारी सायंकाळी सात वाजता पुन्हा मोठी दरड कोसळली. यामुळे रस्ता पुन्हा बंद झाला. इतर दरडी हटवल्याची कामे पाहण्यासाठी गेलेले अधिकारी आणि पोलीस घाटात होते. ते परतत असताना प्रांताधिकारी डॉक्टर विकास खरात, तहसिलदार राजेंद्र नजन आणि पोलीस निरीक्षक हेसुद्धा दरडीमुळे अडकले..नाशिकचं संकट अहिल्यानगरच्या दिशेनं, ढगफुटीसदृश्य पावसाचा भोवरा पुढे सरकला.दरड हटवण्यात अडथळादरम्यान, पावसामुळे दरड हटवण्यात मोठा अडथळा येत होता. चिखलामुळे दरड हटवणं आव्हानात्मक बनल्याने रात्री काम थांबवण्यात आले. सकाळीही दरड काढायला लवकर सुरुवात झाली नाही. काम करताना पावसामुळे चिखल आणि काम सुरू असतानाच दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे अडथळा येत होता..मध्यरात्री भोरला पोहोचले अधिकारीदरड कोसळल्यानं अडकलेले प्रांताधिकारी, तहसिलदार व पोलिस प्रशासन यांनी पुन्हा मागे जावं लागलं. ते शिरगाव मार्गे साळुंगण पांगारी मार्गे भोरला मध्यरात्री एक वाजता पोहोचले. दरड डोळ्यादेखत कोसळताना पाहून तत्परतेनं प्रांताधिकारी, तहसिलदार, पत्रकार व टीम तिथून बाजूला झाल्यानं मोठा अनर्थ टळला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..घाट रस्ता बंदशिरगाव हद्दीत दरड कोसळून बंद झालेला रस्ता सोमवारी सायंकाळी सहा वाजता मोकळा केला. तर वरंध घाट सोमवारी दुपारपासूनच वाहतुकीला बंद केला आहे. मात्र तरीही माहिती नसल्यानं काही वाहनधारक घाट रस्त्यानं प्रवास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.