Varandha Ghat Closed : पुणे-रायगड प्रवास करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अपडेट; 'या' तारखेपर्यंत वरंध घाट राहणार बंद! जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिसूचना जारी

पुणे : वरंध घाट हा रायगड आणि पुणे जिल्ह्याला जोडणारा महत्त्वाचा डोंगरी मार्ग दुरुस्तीच्या कामासाठी तात्पुरता बंद (Varandha Ghat Road Closed) ठेवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात जितेंद्र डुडी (जिल्हाधिकारी पुणे) यांनी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे..पुणे जिल्हा हद्दीतील हिरडोशी परिसरात रस्त्याची दुरुस्ती, मजबुतीकरण तसेच सुरक्षेसाठी आवश्यक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. घाटातील काही ठिकाणी रस्त्याची अवस्था खराब झाल्याने अपघाताचा धोका वाढला होता. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..ही बंदी २५ मार्चपासून लागू झाली असून ३० एप्रिलपर्यंत कायम राहणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, प्रवासी तसेच पर्यटकांनी या मार्गाचा वापर टाळून पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..दरम्यान, वरंध घाट हा निसर्गरम्य दृश्यांसाठी प्रसिद्ध असल्याने पर्यटकांची मोठी गर्दी येथे होत असते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या दुरुस्ती कामामुळे पर्यटकांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. प्रशासनाने नागरिकांनी सहकार्य करून सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, असेही स्पष्ट केले आहे.