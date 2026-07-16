Varandha Ghat Landslide Risk: वरंधा घाटात दरडींचा धोका कायम; रस्त्याशेजारील मातीचे ढिगारे तातडीने हटवण्याची मागणी

हिर्डोशी : भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाट परिसरात ५ ते ७ जुलैला झालेल्या पावसात हिर्डोशी ते उंबर्डे दरम्यान २० हून अधिक दरडी कोसळल्या होत्या. दरडींचा राडारोडा रस्त्यावर आल्याने रस्ता बंद झाला होता. दरम्यान, प्रशासन व ठेकेदार यांनी तातडीने यंत्रणा लावून दरडी हटवून रस्ता तात्पुरत्या स्वरूपात एकेरी वाहतूकीस खुला केला. मात्र, ज्या ठिकाणी दरडी रस्त्यावर आल्या आहेत तेथे आज ही रस्त्याच्या बाजूला माती व राडारोड्याचे ढिगारे दिसून येत आहेत. हे ढिगारे पावसात पुन्हा रस्त्यावर येण्याची शक्यता असल्याने ती ठिकाणे धोकादायक झाली आहेत. त्यामुळे अशा धोकादायक ठिकाणी योग्य त्या उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. मात्र,पुन्हा पाऊस सुरु झाल्यावर या रस्त्याशेजारील राडारोडा, ढिसूळ झालेला दरडींचा भाग पुन्हा रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे. रस्त्यावर आलेला राडारोडा हटवण्यापेक्षा सध्या पाऊस नसल्याने आत्ताच रस्त्याशेजारील मातीचे ढिगारे हटवून संभाव्य धोके टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा एखादा अनर्थ घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..भोर महाड मार्गावर गेल्या अनेक वर्षांपासून दरडी कोसळणे, रस्ता खचणे आदी कारणांमुळे सुरक्षिततेसाठी शासनाकडून रस्ता वाहतुकीस बंद केला जातो. यावर्षी रस्ता रुंदीकरण व कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरु असल्याने खोदकाम करण्यात आले. दहा दिवसांपुर्वी झालेल्या अतिवृष्टीत २० हून अधिक छोट्या मोठ्या दरडी कोसळून राडारोडा रस्त्यावर आला होता. त्यामुळे रस्ता पुर्णपणे बंद झाला होता. दरम्यान, काही वाहने व शंभराहून अधिक प्रवाशी घाटात अडकून पडले होते. स्थानिक गावातील नागरिकांचाही संपर्क तुटला होता. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. रस्ता बंद होण्याची वेळ येऊ नये म्हणून तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्याची गरज आहे..वरंधा घाट वाहतुकीस बंद करण्यात आला असला तरी अनेक वाहने या मार्गावरुन ये जा करतात. उंबर्डे, उंबर्डेवाडी, आशिंपी, शिळिंब, शिरगाव, वारवंड, कारुंगण सह दुर्गाडी, अभेपुरी आदी गावातील स्थानिकांना रहदारीसाठी हाच मार्ग आहे. घाट बंद झाल्यावर यांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.