Ambegaon News: आंबेगाव तालुक्यात वसुबारसचा उत्साह! शेतकऱ्यांनी गाई-वासरांची पूजा करून दिवाळीला केली सुरुवात

पारगाव : दिवाळीची सुरुवात आज गुरुवारी वसुबारस सणाने होते. आजच्या दिवशी गाईची आणि वासराची पूजा करण्याची परंपरा आहे आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील गावात शेतकऱ्यांनी गाई वासराची पुजा करून वसुबारस सण उत्साहात साजरा केला. .आज वसुबारस, म्हणजेच दिवाळीचा पहिला दिवस. आजपासून खऱ्या अर्थाने दिवाळी सुरू झाली. आजच दिवाळीचा पहिला दिवा लावला जातो. हिंदू धर्मामध्ये गाईला अत्यंत पवित्र आणि पूजनीय मानले जाते. गाईला गोमाता म्हणजेच आई समजून तिचा सेवा केली जाते. असं म्हणतात की, गाईमध्ये ३३ कोटी देवता वास करतात. .दिवाळीची खरी सुरुवात गाईची पूजा करून म्हणजेच वसुबारस या सणापासून होते. अवसरी बुद्रुक येथील माऊली किसन हिंगे पाटील यांनी आज वसुबारस निमित्त गोठ्यातील देशी वंशाच्या खिल्लार जातीच्या गाई व वासराची पुजा केली. ‘दिन दिन दिवाळी, गायी म्हशी ओवाळी’ असे म्हणत वसुबारसचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.