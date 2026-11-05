पुणे

Ambegaon News: आंबेगाव तालुक्यात वसुबारसचा उत्साह! शेतकऱ्यांनी गाई-वासरांची पूजा करून दिवाळीला केली सुरुवात

Ambegaon Farmers Welcome Diwali With Vasubaras Celebrations: वसुबारस २०२६: शेतकऱ्यांनी गाई-वासरांची पूजा करून केली दिवाळीची मंगल सुरुवात
Ambegaon Farmers Celebrate Vasubaras With Traditional Worship of Cows and Calves on the First Day of Diwali Festival

Ambegaon Farmers Celebrate Vasubaras With Traditional Worship of Cows and Calves on the First Day of Diwali Festival

esakal

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
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पारगाव : दिवाळीची सुरुवात आज गुरुवारी वसुबारस सणाने होते. आजच्या दिवशी गाईची आणि वासराची पूजा करण्याची परंपरा आहे आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील गावात शेतकऱ्यांनी गाई वासराची पुजा करून वसुबारस सण उत्साहात साजरा केला.

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