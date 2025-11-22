Pune Crime : वासुंदे पुलाखाली स्विफ्ट कारमधून १ लाखाचा बनावट मद्यसाठा जप्त; उत्पादन शुल्क विभागाची धडाकेबाज कारवाई!

दौंड : पुणे जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वासुंदे येथे केलेल्या कारवाईत एक लाख रूपये मूल्य असलेला बनावट मद्याचा साठा जप्त केला आहे. कारवाई दरम्यान वाहनचालकाने पलायन केले. दौंड तालुक्यातील वासुंदे ( ता. दौंड) - उंडवडी ( ता. बारामती ) मार्गावर वासुंदे येथे पुलाखाली शुक्रवरी ( ता. २१) रात्री ही कारवाई करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने पुलाखाली संशयास्पदरित्या मारूती स्विफ्ट मॅाडेल वाहन थांबलेले आढळून आले. वाहनचालकाने त्याचे नाव श्रीनाथ माने असे सांगितल्यावर पथकाने त्याची झडती घेण्याचा प्रयत्न केला असता तो पळून गेला. वाहनात शासनाचा महसूल बुडवून आणलेला आणि बनानट बूच लावलेल्या ४३२ बाटल्याांचा मद्य साठा आढळून आला. .कारवाईत बनावट १ लाख २ हजार २४० रूपये मूल्य असलेला मद्याचा साठा, बनावट बुचांचा साठा आणि एक वाहन, असा एकूण ६ लाख ५२ हजार २४० रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आले. दौंड येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक विजय रोकडे, दुय्यम निरीक्षक प्रदीप डी. झुंजरुक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दुय्यम निरीक्षक मयूर व्ही. गाडे , अंमलदार सौरभ आर. देवकर, दिनेश आर. ठाकूर, संकेत व्ही. वाजे, डी. जे. साळुंके व केशव जी. वामने यांनी सहभाग घेतला..राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अंमलदार एस. आर. देवकर यांनी या प्रकरणी फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार फरार संशयित आरोपी श्रीनाथ संपत माने ( रा. पिंपळवाडी, ता. फलटण, जि. सातारा) व त्याच्या साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ च्या विविध कलमांन्वये मानवी जीवितास धोका निर्माण करणे आणि बनावट मद्यसाठा बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक मयूर व्ही. गाडे करीत आहेत..Pune News : दौंड–इंदापूरमध्ये बनावट मद्याचा भंडाफोड; तीन लाखांचा साठा जप्त; तीन तरुणांना अटक! .तीन दिवसांत दुसरी कारवाईराज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दौंड येथील पथकाने दौंड व इंदापूर तालुक्यात १७ व १८ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या कारवाईत तीन लाख रूपये मूल्य असलेला बनावट मद्याचा साठा जप्त केला होता. कारवाईत वैभव रविंद्र साळुंके ( वय २७) व किरण रविंद्र साळुंके ( वय ३३ ) या दोन सख्या भावांसह संदीप राजाराम रणदिवे (वय २८, तिघे रा. भवानीनगर, ता. इंदापूर ) याला अटक करण्यात आली होती.अवैध मद्यासंबंधी माहिती देण्याचे आवाहनअवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक, साठा व विक्री संबंधी नागरिकांना काही माहिती असल्यास त्यांनी तात्काळ टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ९९९९ किंवा ०२०२६०५८६३३ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.