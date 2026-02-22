पुणे

Pune News: वाहनांची तपासणी आता अवघ्या सहा मिनिटांत;‘आरटीओ’चे स्वयंचलित चाचणी केंद्र एक मार्चपासून सेवेत, वेळेची हाेणार बचत!

Benefits of automated RTO fitness testing facility: पिंपरी चिंचवडमध्ये स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्राची सुरुवात; वेळेची मोठी बचत
Time-Saving Move: RTO’s Automated Vehicle Testing Centre from March 1

Time-Saving Move: RTO’s Automated Vehicle Testing Centre from March 1

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-अविनाश ढगे

पिंपरी : मोशी येथील दहा एकर जागेत पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाचे (आरटीओ) स्वयंचलित चाचणी केंद्र (ऑटोमॅटिक टेस्टिंग सेंटर) उभारण्यात आले आहे. एक मार्चपासून ते कार्यान्वित झाल्यानंतर जुन्या वाहनांच्या सर्व तपासण्या (पासिंग) स्वयंचलित यंत्रांद्वारे केवळ सहा मिनिटांत होणार आहेत. त्यामुळे वाहनांची अचूक तपासणी होण्यासह वेळेचीही बचत होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Vehicle
Pimpri Chinchwad
rto
Testing
district

Related Stories

No stories found.