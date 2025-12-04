Rajgad News : हायमास्ट सौर दिवे न बसविता दहा लाखांचे बील घेतले; वेल्हे बुद्रुक येथील प्रकार!

वेल्हे : किल्ले तोरणा गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या वेल्हे बुद्रुक (ता. राजगड) येथे दहा लाख रुपये खर्चाचे दोन हायमास्ट सौर दिवे न बसविता बोगस कागदपत्रे व बोगस जियो टॅग फोटो व ग्रामसेवकांच्या खोट्या व बनावट सही शिक्क्यांचा वापर करीत दहा लाखांचे बिल ठेकेदाराने घेतले असल्याचा आरोप वेल्हे बुद्रुक च्या सरपंच सीता नंदकुमार खुळे व ग्रामपंचायत सदस्यांनी केला असून त्या संदर्भात संबंधित ठेकेदारावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून योग्य ती कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक योजनेअंतर्गत चालु आर्थिक वर्षात २०२४-२५ मध्ये वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायतीत हद्दीत दोन सौर हायमास्ट दिवे उभारण्याच्या कामाला जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने मंजूरी दिली.. सौरदिवे बसविण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराने सहा महिन्यां पुर्वी वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात साहित्य आणुन ठेवले. मात्र सौरदिवे उभारण्यात आले नाही. अशी माहिती सरपंच खुळे यांनी दिली त्यांच्या चौकशीत संबंधित ठेकेदार मे. जी.के. इंजिनीअर्स भोसरी, पुणे यांनी वेल्हे बुद्रुक येथे सौर दिवे उभारलेले जिओ टॅग फोटो व ग्रामसेवकाच्या सही शिक्याचे बनावट कागद पत्र जोडून जिल्हा परिषदेकडून यांच्याकडून दहा लाख रुपयांचे बील घेतले असल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत स्थानिक माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंद देशमाने यांनीही वेल्हे पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे..Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते.प्राथमिक माहितीनुसार संबंधित ठेकेदाराने ग्रामपंचायतीचे पत्र तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या सही शिक्याचे बनावट पत्र तयार करून कामाचे बिल घेतले असल्याची माहिती मिळत आहे.- नवनाथ दनाने ,ग्रामपंचायत अधिकारी वेल्हे बुद्रुक ग्रुप ग्रामपंचायत.बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित ठेकेदाराने शासनाची दिशाभूल करून बिल मंजूर करून घेतले आहे.त्यानुसार संबंधित ठेकेदारावर 420 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटविकास अधिकारी तसेच वेल्हे पोलीस ठाण्यात लेखी पत्र दिले आहे.- सीता नंदकुमार खुळे,सरपंच वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायत..मी सामूहिक रजेवर असून संबंधित घटने संदर्भात माहिती मिळाली असून कागदपत्रे पाहूनच यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरेल.संजय ढमाळ,गटविकास अधिकारी, राजगड* ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.