पुणे

Rajgad News : प्रशासन जागे; नागरिक खूश; सकाळ ऑनलाइन बातमी प्रकाशित होताच वेल्हे बुद्रुकमध्ये दोन हायमास्ट दिवे उभारले!

Highmast Light Installation Fraud : सकाळ ऑनलाईनमध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच वेल्हे बुद्रुकमधील सहा महिने प्रलंबित असलेले सौर हायमास्ट दिव्यांचे काम तत्काळ पूर्ण करण्यात आले. बोगस कागदपत्रे आणि खोट्या सहीच्या प्रकरणात संबंधित ठेकेदारावर कारवाईची मागणी ग्रामपंचायतीने केली आहे.
Contractor Installs Solar Tower After Fake Billing Report Exposed

Contractor Installs Solar Tower After Fake Billing Report Exposed

Sakal

मनोज कुंभार-वेल्हे
Updated on

वेल्हे बुद्रुक : ग्रामपंचायतच्या हद्दीत दहा लाख रुपये खर्चाचे दोन हायमास्ट दिवे न बसविता दहा लाखाचे बिल घेतले ,याबाबत सर्वप्रथम बातमी सकाळ ऑनलाईन मध्ये गुरुवार (ता.०४) रोजी प्रसिद्ध होताच प्रशासन खडबडून जागे होत संबंधित ठेकेदाराकडून शुक्रवार (ता.०५) रोजी पहाटे येऊन एका हायमस्ट सौर दिव्याचे काम पूर्ण केले तर दुसऱ्या सौर दिवा बसवण्याचे काम रविवार (ता.०७) सात रोजी सायंकाळी उशिरापर्यंत चालू असल्याचे माहिती वेल्ह्याच्या सरपंच सीता खुळे व माजी उपसरपंच व विद्यमान सदस्य निखिल गायकवाड यांनी दिली .

Loading content, please wait...
velhe
Rajgad
Contractor
Sakal Impact
Fraud case news
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com