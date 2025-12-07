Rajgad News : प्रशासन जागे; नागरिक खूश; सकाळ ऑनलाइन बातमी प्रकाशित होताच वेल्हे बुद्रुकमध्ये दोन हायमास्ट दिवे उभारले!

वेल्हे बुद्रुक : ग्रामपंचायतच्या हद्दीत दहा लाख रुपये खर्चाचे दोन हायमास्ट दिवे न बसविता दहा लाखाचे बिल घेतले ,याबाबत सर्वप्रथम बातमी सकाळ ऑनलाईन मध्ये गुरुवार (ता.०४) रोजी प्रसिद्ध होताच प्रशासन खडबडून जागे होत संबंधित ठेकेदाराकडून शुक्रवार (ता.०५) रोजी पहाटे येऊन एका हायमस्ट सौर दिव्याचे काम पूर्ण केले तर दुसऱ्या सौर दिवा बसवण्याचे काम रविवार (ता.०७) सात रोजी सायंकाळी उशिरापर्यंत चालू असल्याचे माहिती वेल्ह्याच्या सरपंच सीता खुळे व माजी उपसरपंच व विद्यमान सदस्य निखिल गायकवाड यांनी दिली ..गेल्या सहा महिन्यापासून प्रलंबित काम ठेवून बोगस बिल काढल्यासंदर्भाची बातमी सकाळ ऑनलाइन प्रसिद्ध झाल्यानंतर काम पूर्ण झाल्याने सकाळ समूहाचे आभार ग्रामपंचायतीसह नागरिकांनी मानले. वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायतमध्ये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये दोन सौर हायमास्ट दिवे उभारण्याच्या कामाला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली होती. सौरदिवे बसवण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराने सहा महिन्यापूर्वी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात साहित्य आणून ठेवले मात्र सौरदिवे उभारले नाही..Rajgad News : हायमास्ट सौर दिवे न बसविता दहा लाखांचे बील घेतले; वेल्हे बुद्रुक येथील प्रकार!.याउलट ठेकेदाराने हायमास्ट सौरदिवे न बसवता बनावट कागदपत्र व बोगस जिओ टॅग फोटो सह ग्रामसेवकांच्या खोट्या व बनावट सही शिक्क्यांचा वापर करीत जिल्हा परिषदेमधून दहा लाख रुपयांची बिल घेतल्याचा आरोप संबंधित ठेकेदार इंजिनीअर्स भोसरी पुणे यांच्यावर ठेवत ग्रामपंचायतच्या सरपंच सीता खुळे, माजी सरपंच संदीप नगिने, ग्रामपंचायत सदस्य सुनील कोळपे ,माजी उपसरपंच निखिल गायकवाड, खंडू गायकवाड, रुपेश पवार, विलास पांगारे यांनी केला होता तर या संदर्भात संबंधित ठेकेदारावर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वेल्ह्याच्या सरपंच सीता खुळे व ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे..गेल्या अनेक महिन्यापासून प्रलंबित असलेले काम तसेच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ठेकेदाराने काढलेली बिल यासंदर्भात सकाळ ऑनलाईन मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच दोन्ही सौर दिवे ठेकेदाराकडून उभारण्यात आले आहे.सीता नंदकुमार खुळे.(सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत वेल्हे बुद्रुक).बातमी नंतर सौरदिवे बसवण्याचे काम झाले असले तरीही बोगस कागदपत्र तसेच ग्रामसेवकाच्या बनावट सही शिक्क्यांचा वापर केल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर कारवाईची मागणी ग्रामपंचायत विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.निखिल गायकवाड(माजी उपसरपंच, वेल्हे बुद्रुक ग्रुप ग्रामपंचायत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.