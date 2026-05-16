पुणे

सोंडे हिरोजी परिसरात घरांची पडझड

वेल्हे, ता. १६ : राजगड तालुक्याच्या पूर्व भागातील सोंडे हिरोजी परिसरात शनिवारी (ता. १६) सायंकाळी झालेल्या वादळी पावसामुळे सहा घरांचे मोठे नुकसान झाले. तहसीलदार निवास ढाणे यांनी तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश तलाठी व मंडलाधिकारी यांना दिले आहेत.

शनिवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास आंबवणे, करंजावणे, सोंडे हिरोजी आणि सोंडे सरपाले या गावांना वादळी वाऱ्याचा फटका बसला. सोंडे हिरोजी येथील रंगुबाई सरपाले यांच्या घराचे छप्पर उडून भिंती कोसळल्या, तर उज्ज्वला जाधव यांच्या घरावरील पत्र्याची शेड उडाली. विलास शिंदे आणि यशवंत सरपाले यांच्या घरांसह शेळीपालन शेडचेही नुकसान झाले. अश्विनी सरपाले यांच्या घरासमोरील झाड पडल्याने विद्युत तारा तुटून वीजपुरवठा खंडित झाला.

परिसरात अनेक ठिकाणी झाडे कोसळल्याची माहिती पोलिस पाटील नवनाथ खंडाळकर यांनी दिली. दरम्यान, वेल्हे-नसरापूर रस्त्यावरील कुरंगवडी गिरण (ता. भोर) हद्दीत मोठे झाड पडल्याने अर्धा तास वाहतूक कोंडी झाली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता प्रकाश गाडे यांनी जेसीबीच्या साहाय्याने झाड हटवून रस्ता मोकळा केला.

