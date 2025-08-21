Rajgad News : वेल्हे तालुक्याचे नामकरण राजगड तालुका; ढोल ताशांच्या गजरात राजगडच्या मावळ्यांचा जल्लोष

वेल्हे, (पुणे) - छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांची कर्मभूमी असलेल्या वेल्हे तालुक्याचे नामकरण राजगड तालुका करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत आज गुरुवारी (ता. २१) रोजी वेल्हे बुद्रुक (ता. राजगड) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकावर ढोल ताशांच्या गजरात पारंपरिक रिवाजात स्वागत करण्यात आले. हर हर महादेव, जय शिवरायच्या जयघोषाने, हलगी, तुरारीच्या निनादाने राजगड तोरण्याची दरी खोरी दुमदुमून गेली होती..राजगड तालुक्यातील शेकडो मावळ्यां रहिवाशांसह विविध राजकीय पक्षांचे, संघटनेचे नेते, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या पुर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने वेल्हे तालुक्याचे नामकरण राजगड तालुका असे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मान्यतेची प्रतिक्षा लागली होती. अखेर काल (ता. २०) रोजी केंद्र सरकारने राजगड तालुका नामकरणास मंजुरी दिली..छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे सर्वाधिक काळ २६ वर्षं वास्तव्य असलेल्या व हिंदवी स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेल्या राजगड किल्ल्याचे नाव वेल्हे तालुक्यास देण्यात यावे, यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून मावळा जवान संघटनेचा पाठपुरावा सुरू होता. आज राजगड तोरणा सह पानशेत, सिंहगड, भागात सर्वपक्षीय नेत्यांसह शिवप्रेमी संघटना, मावळ्यांनी या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत केले..ठिक-ठिकाणी ढोल ताशांच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतषबाजीत, साखर पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. वेल्हे बुद्रुक पंचायत समिती आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकास अनेक राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व संघटनांनी पुष्पहार अर्पण करून मानवंदना करण्यात आले..यावेळी कात्रज दूध संघाचे माजी चेअरमन भगवान पासलकर, मावळा जवान संघटनेचे अध्यक्ष व इतिहास अभ्यासक दत्ता नलावडे, राजगड पंचायत समितीच्या सहायक गटविकास अधिकारी एस. टी. तेलंग, वेल्हे पोलिस ठाण्याचे अंमलदार आकाश पाटील, भाजपचे राज्य परिषदेचे सदस्य बाळासाहेब गरुड, जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष दसवडकर, तालुकाध्यक्ष राजू रेणुसे, जीवन कोंडे, आनंद देशमाने, सुनील जागडे, बाळासाहेब सणस, इंद्रजीत जेधे, लक्ष्मण भोसले, खंडु गायकवाड, रामभाऊ राजीवडे, आदी उपस्थित होते.छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या काळापासून राजगड तालुक्याचा उल्लेख आहे. शिवरायांनी किल्ले राजगडावरून १६४८ ते १६७२ पर्यंत पंचवीस वर्षे राज्यकारभार पाहिला. राजगड जगातील स्वंतत्र राष्ट्राची पहिली राजधानी आहे..राजगडाला ज्वलंत राष्ट्रीय वारसा आहेराजगड तालुका नामकरणाने छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या लोककल्याणकारी कार्याचा जगभरात जागर होणार आहे. अशी भावना यावेळी मावळ्या रहिवाशांनी व्यक्त केल्या.पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे व महसूलमंत्री यांचे मनपूर्वक आभार. तालुक्याच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. यातून राजगड तालुका हा जगाच्या नकाशावर येणार आहे.- शंकर मांडेकर, आमदार, भोर-राजगड-मुळशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.