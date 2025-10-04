Velhe Accident : वेल्हे चेलाडी रस्त्यावरील खड्ड्यांनी घेतला महिलेचा बळी; रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे अडीच महिन्यात गेला दुसरा बळी

वेल्हे : वेल्हे चेलाडी रस्त्यावरील धोकादायक खड्ड्यांमुळे नागरीकांचा बळी जाऊ लागला आहे. या रस्त्यावरील खड्ड्यात दुचाकीवरून पडून जखमी झालेल्या भारती बाळू दसवडकर या महिलेचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या अडीच महिन्यातील हा दुसरा बळी असून या निमित्ताने वेल्हे चेलाडी या रस्त्याच्या दुरावस्थेचा प्रश्न एरणीवर आला असून नागरीकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी नागरीकांची संतप्त भावना असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी, ११ सप्टेंबर रोजी भारती बाळू दसवडकर (राहणार अस्कवडी,ता.राजगड)या त्यांचा मोठा मुलगा मनोज दसवडकर यांच्या दुचाकीवरून राजगड तालुक्यातील साखर गावामधून अस्कवडी गावाकडे येत होत्या. यावेळी वेल्हा चेलाडी रस्त्यावर असलेल्या मार्गासनी गावच्या हद्दीत रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यात दुचाकी आपटल्याने दुचाकीवरून पडून त्या गंभीर जखमी झाल्या. .पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.त्यांच्यावर पुणे येथील खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू होते. त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती त्यानंतर त्या कोमात गेल्या होत्या मात्र भारती यांची मृत्यूची झुंज अखेर अपयशी ठरली. शुक्रवार (ता.३ ऑक्टोबर) रोजी त्यांचा पुणे येथील दवाखान्यातच मृत्यू झाला. आईच्या अपघातासाठी रस्त्यांची दुरावस्था व खड्ड्यांना जबाबदार धरत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी दसवडकर यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. भारती यांचा छोटा मुलगा तुषार दसवडकर याने वेल्हे पोलीस ठाण्यात त्यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र त्यावर अद्यापही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही..वेल्हे चेलाडी राज्यमार्ग 106 रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली असून आंबवणे ते मार्गासनी रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. या रस्त्यात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे गेल्या 14 जुलै 2025 रोजी भोरमधील नाटंबी गावातील 29 वर्षीय युवक आकाश दिलीप कोंढाळकर याचा मार्गासनी गावच्या हद्दीतच मृत्यू झाला होता. गेल्या अडीच महिन्यात या ठिकाणी रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे दोन मृत्यू झाले आहेत. तसेच या रस्त्यावर अनेक छोटे-मोठे अपघात नित्याचे झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे या रस्त्याच्या दुरावस्थेकडे दुर्लक्ष होत असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.