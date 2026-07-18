Pune News : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन

पुणे - ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत, गांधीवादी कार्यकर्ते, युवक क्रांती दलाचे (युक्रांद) संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी (वय-८४) यांचे शनिवारी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींचा आधारवड हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे..डॉ. सप्तर्षी यांना शनिवारी दुपारी अस्वस्थ वाटू लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारांपूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, सून, नातवंडे असा परिवार आहे. डॉ. सप्तर्षी यांच्या पार्थिवावर सोमवारी (ता. २०) दुपारी १२.३० वाजता नवी पेठेतील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. तत्पूर्वी, कोथरूडमधील गांधी भवन येथे सकाळी दहा ते बारा या वेळेत त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवले जाणार आहे..डॉ. सप्तर्षी यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य गांधीवादी विचारांच्या प्रसारासाठी आणि सामाजिक चळवळींसाठी समर्पित केले होते. त्यांनी स्थापन केलेल्या युवक क्रांती दलाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर लढे उभारले. गांधीवादी विचारांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी त्यांनी २००६ पासून ‘महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी’च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली होती..अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राशीन या गावातून उच्च शिक्षणासाठी पुण्यात आलेल्या डॉ. सप्तर्षी यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेत असतानाच सामाजिक प्रश्नांचा ध्यास घेतला. बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेताना टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, लेनिन, माओ यांचे साहित्य आणि तत्त्वज्ञानाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. वैद्यकीय व्यवसायाऐवजी सामाजिक परिवर्तनाचा मार्ग स्वीकारत त्यांनी युवकांना संघटित करण्यास सुरुवात केली. १९६५ मध्ये त्यांनी ‘युथ ऑर्गनायझेशन’ची स्थापना केली..त्यानंतर १९६७ मध्ये सिंहगडावर ‘युवक क्रांती दला’ची स्थापना झाली. वैचारिक परिवर्तन, सामाजिक सुधारणा आणि सर्वांगीण क्रांती या त्रिसूत्रीवर उभारलेल्या या संघटनेने महाराष्ट्रातील युवकांना नवी दिशा दिली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने संघर्ष उभारला. पुण्यातील महाविद्यालयांच्या फीवाढविरोधी आंदोलनापासून कॅपिटेशन फीविरोधी लढा, दलित विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, राहुरी कृषी विद्यापीठातील कुलगुरू हटाव आंदोलन, मंदिरप्रवेश, नामांतर आंदोलन अशा विविध आंदोलनांमध्ये त्यांनी नेतृत्व केले. त्यांच्या आयुष्यात विविध आंदोलनांमुळे त्यांना तब्बल ६२ वेळा अटक झाली होती..डॉ. सप्तर्षी हे १९७८ मध्ये आमदार म्हणून निवडून आले. पुढे ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी त्यांनी राशीन परिसरात शाळा, महाविद्यालये आणि ग्रामीण विकास केंद्र उभारले. २००१ मध्ये त्यांनी युवक क्रांती दलाचे पुनरुज्जीवन केले. सामाजिक कार्यासह त्यांनी वैचारिक लेखन आणि संपादन क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. १९९२ पासून ‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या माध्यमातून त्यांनी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि गांधीवादी विचार सातत्याने मांडले. जातीयवाद, धर्मांधता, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि समाजवादी चळवळीतील विसंगतींवर त्यांनी परखड भूमिका घेतली..‘येरवडा विद्यापीठातील दिवस’, ‘स्वप्नांच्या सापळ्यांचा देश ः अमेरिका’, ‘धर्माबद्दल’, ‘चंद्रशेखर’, ‘व्यक्तिरंग’ अशा विविध पुस्तकांसह वृत्तपत्र, नियतकालिकांमधूनही त्यांनी नियमितपणे लेखन केले. महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार, दमाणी साहित्य पुरस्कार, रणजित देसाई पुरस्कार, गांधीयन फिलॉसॉफी अवॉर्ड, भारती विद्यापीठाचा जीवनगौरव पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी डॉ. सप्तर्षी यांना सन्मानित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.