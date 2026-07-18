पुणे

Pune News : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन

ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत, गांधीवादी कार्यकर्ते, युवक क्रांती दलाचे (युक्रांद) संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी (वय ८४) यांचे शनिवारी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात झाले निधन.
Dr Kumar Saptarshi Passes Away

Dr Kumar Saptarshi Passes Away

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत, गांधीवादी कार्यकर्ते, युवक क्रांती दलाचे (युक्रांद) संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी (वय-८४) यांचे शनिवारी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींचा आधारवड हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

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