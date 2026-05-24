Ambegaon ex-serviceman land dispute: आंबेगावात माजी सैनिकाच्या शेतातून विनापरवाना रस्ता, सौर प्रकल्पासाठी विजेचे खांब; सन्मान आणि हक्कासाठी न्यायाची मागणी

मंचर : देशसेवेसाठी तब्बल १७ वर्षे लष्करामध्ये कार्यरत राहून जम्मू-काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात सेवा बजावली. मात्र आता स्वतःच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या प्रश्नासाठी न्याय मागण्याची वेळ आली असल्याची खंत माजी सैनिक भरत तुकाराम विश्वासराव यांनी व्यक्त केली आहे. वाळूंजवाडी (ता. आंबेगाव) येथील शेतजमिनीत विनापरवाना उभारण्यात आलेले वीज खांब व रस्त्याच्या कामामुळे शेतीच्या वापरावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..आंबेगाव–जुन्नर तालुका माजी सैनिक संघटनेचे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) अध्यक्ष भरत विश्वासराव यांनी या संदर्भात राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची मंचर येथे शनिवारी (ता.२३) भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी माजी सैनिक संघटनेचे पदाधिकारीही उपस्थित होते..विश्वासराव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाळूंजवाडी येथील गट क्रमांक २८८ मधील सुमारे १३ एकर शेतजमिनीच्या मध्यभागातून विनापरवाना रस्ता काढण्यात आला असून सौर प्रकल्पासाठी तब्बल १३ वीज खांब उभारण्यात आले आहेत. शेताच्या मध्यभागातून खांब उभारल्यास भविष्यात शेती मशागत, यांत्रिकीकरण, सिंचन व्यवस्था व देखभालीत मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे शेतीच्या वापरावर गंभीर परिणाम होईल, असा दावा त्यांनी केला..''माझा सौर प्रकल्पाला विरोध नाही. मात्र माझ्याच मालकीच्या जमिनीतून पूर्व किंवा पश्चिम बाजूने वीज खांब न्यावेत,'' अशी मागणी विश्वासराव यांनी केली आहे. या संदर्भात महावितरणच्या घोडेगाव येथील सहाय्यक अभियंता एस. बी. भोपळे यांनी संबंधित ठेकेदाराला कार्यवाहीच्या सूचना केल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या सूचनेनुसार एका बाजूने काम करण्यासंदर्भात संबंधित ठेकेदार अशोक मोडवे यांना सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, ''१५ दिवस उलटूनही मध्यभागातील खांब हलविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जमीन विकसित करण्याचे काम खोळंबले आहे,'' असा आरोप विश्वासराव यांनी केला..''देशसेवा करताना आयुष्याचा महत्त्वाचा काळ राष्ट्रासाठी समर्पित केला. त्यामुळे एका माजी सैनिकाच्या न्याय्य मागणीचा विचार होणे अपेक्षित आहे. हा विषय केवळ माझ्या वैयक्तिक अडचणीचा नसून तमाम माजी सैनिकांच्या सन्मानाशी संबंधित आहे,'' अशी भावना विश्वासराव यांनी व्यक्त केली.