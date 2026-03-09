पुणे

Pune Crime: 'त्या' परप्रांतीयाचा खूनच; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, अपघाताचा केला बनाव, नेमकं काय घडलं!

सकाळ वृत्तसेवा
​सासवड: पुरंदर तालुक्यातील खळद येथील गोटेमाळ परिसरात बेशुद्ध अवस्थेत सापडलेल्या उत्तर प्रदेशातील तरुणाचा मृत्यू हा अपघाती नसून, त्याचा डोक्यावर वार करून खून करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी सासवड पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

