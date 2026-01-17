वडगावत विजय दिन सोहळा उत्साहात
वडगाव मावळ, ता. १७ : मराठ्यांचा इतिहास हा पराक्रमाचा व हौतात्म्याचा आहे तो सर्वांनी घराघरांत पोचवावा, असे आवाहन व्याख्याते सचिन ढोबळे यांनी केले.
महाराष्ट्र गिरिभ्रमण संस्था व गडभटकंती दुर्गसंवर्धन संस्थेच्या वतीने शुक्रवारी विजयदिन सोहळ्यानिमित्त विविध कार्यक्रम पार पडले.
श्रीमंत महादजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजांचा पहिला पराभव हा वडगावात झाला. या विजयाच्या स्मृती जागविण्याच्या उद्देशाने गेल्या २२ वर्षांपासून येथे विजय दिन सोहळा साजरा केला जातो.
विजय स्मारक येथे झालेल्या सोहळ्यात सकाळी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांच्या हस्ते विविध किल्ल्यावरील जल कुंभामधून आणलेल्या पाण्याने महादजी शिंदे यांच्या पुतळ्याला अभिषेक घालण्यात आला. सायंकाळी ढोबळे यांचे व्याख्यान व पुरस्कार वितरण सोहळा झाला. अध्यक्षस्थानी वडगावच्या नगराध्यक्षा अबोली ढोरे होत्या. गुलाबराव म्हाळसकर, मंगेश ढोरे, मोडी लिपीचे अभ्यासक अशोक पाटील, सह्याद्री प्रतिष्ठान मावळचे अध्यक्ष सचिन शेडगे, जय भवार, पूनम भोसले अजित देशपांडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग स्पर्धेतील ब्राँझ पदक विजेती खेळाडू ऋचिका ढोरे हिला महादजी शिंदे क्रीडा पुरस्कार तर सफर ३६१ किल्ल्यांची सामाजिक प्रतिष्ठानला महादजी शिंदे दुर्गवीर पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. व्याख्याते ढोबळे यांनी आदिलशाही पासून पेशवाई पर्यंत तसेच शहाजी राजांपासून श्रीमंत सरदार महादजी शिंदे यांच्या पर्यंत इतिहासातील घटना सांगून मराठ्यांनी गाजविलेल्या पराक्रमाला उजाळा दिला. नगरपंचायतीच्या वतीने भव्य विजय स्मारक उभारण्याचे आश्वासन नगराध्यक्षा अबोली ढोरे यांनी दिले. मयूर ढोरे यांनी प्रास्ताविक केले. सचिन ढोरे यांनी सूत्रसंचालन केले. संस्थेचे संस्थापक ॲड. रवींद्र यादव यांनी आभार मानले.
