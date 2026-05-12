सूर्याचा पुन्हा प्रकोप

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. १२ : विदर्भात मागील आठवड्यात उन्हाची तीव्रता काहीशी कमी झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा सूर्य तळपला असून आज अकोल्याचा पारा ४५.६ अंशांवर पोहोचला आहे. अकोल्याबरोबरच अमरावतीमध्येही ४५.४ अंश तापमानाची नोंद झाली. मराठवाड्यातही उन्हाचे चटके बसत असून येत्या काही दिवसांत या भागातील तापमान दोन ते तीन अंशांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे सूर्याचा प्रकोप वाढला आहे. नागपूरकरांनाही मंगळवारी उन्हाचे जोरदार चटके जाणवले. प्रादेशिक हवामान विभागाचा पुढील चार दिवस ‘यलो अलर्ट’ असल्यामुळे उन्हाचे चटके आणखीन वाढणार आहेत.
विदर्भात सगळीकडेच उन्हाचा तीव्र प्रभाव दिसून आला. नागपूर व अकोल्यासह सर्वच जिल्ह्यांच्या तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मंगळवार सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासांत नागपूरचा पारा एका अंशाने वाढून ४३ अंशांवर गेला. तर अकोल्याच्या तापमानातही अर्ध्या अंशाची वाढ झाली. येथे नोंद झालेले ४५.६ तापमान विदर्भासह संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक ठरले. विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांमधील तापमान ४२ अंशांच्या वर होते. रात्रीच्या किमान तापमानातही एक ते दोन अंशांची वाढ झाल्याचे दिसून आले.
मराठवाड्यात पुढील चार दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्याचे तापमान दोन ते तीन अंशांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या (मुंबई) अंदाजानुसार आज, १२ तारखेला रोजी छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांत, १३ तारखेला छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांत, १४ तारखेला छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांत आणि १५ तारखेला छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट राहण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात कमाल तापमानात पुढील चार दिवसांत दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, विस्तारित हवामान अंदाजानुसार १५ ते २१ मे या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातही सोलापूर, अहिल्यानगर, पुणे येथे तापमानाचा पारा ४१ अंशांच्या आसपास होता. त्यामुळे दुपारच्या वेळात रस्त्यांवर कमी रहदारी दिसत आहे.

विदर्भातील कमाल तापमान
शहर तापमान
अकोला ४५.६
अमरावती ४५.४
नागपूर ४३.०
वर्धा ४४.२
बुलडाणा ४३.५
ब्रह्मपुरी ४३.५

