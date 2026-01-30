Ajit Pawar Asthi Visarjan : अजित दादांचे अस्थी विसर्जन, पार्थ व जय पवार यांच्याकडून अस्थी विसर्जन विधी संपन्न

Ajit Dada Last Rites Ritual : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य ४ जणांचा बारामती येथील विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला. अजित पवार यांच्या निधनामुळे राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून तीव्र दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे. बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर काल (दि. २९) अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. दरम्यान, आज दोन्ही मुलांकडून अस्थी विसर्जन विधी पार पडला..अजित पवार यांच्या पार्थ आणि जय या दोन्ही मुलांनी वडिलांच्या अस्थींचे संकलन केले. त्यानंतर आज सकाळी पार्थ आणि जय यांनी अस्थी विर्सजन विधी पूर्ण केला. यावेळी सर्व पवार कुटुंबीय उपस्थित होते. यांच्यासह बारामतीमधील जनसमुदायही मोठ्या संख्येने उपस्थित होता..आपल्या लाडक्या अजितदादांना अखेरचा निरोप देताना बारामती काल(ता.२९) धाय मोकलून रडली. ‘दादा परत या...’ ही आबालवृद्धांची आर्त हाक हृदये विदीर्ण करून गेली. ‘विद्या प्रतिष्ठान’च्या मैदानावर अश्रूंचा महापूर आला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपल्याला कायमचे सोडून गेले आहेत, यावर कुणाचाच विश्वास बसत नव्हता. अनेक वादळांचा खंबीरपणे सामना करणारा शरद पवार नावाचा योद्धाही शोकाकुल झाला..Ajit Pawar : अजितदादा परत या! बारामती गहिवरली; महाराष्ट्र स्तब्ध, लाडक्या नेत्याला साश्रुनयनांनी निरोप.येणाऱ्या प्रत्येकाचे सांत्वन थरथरणाऱ्या हाताने स्वीकारत ते धीरोदात्तपणे उभे होते; पण त्यांच्या मनातील कालवाकालवही लपून राहिली नाही. ‘साहेबां’सोबत ‘दादा’ नव्हते. या झंझावाती नेत्याचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणमधूनही नेते आणि कार्यकर्ते आले होते..आमचा आधार गेला...राज्यभरातून आलेल्या नागरिकांच्या डोळ्यांत अश्रू, मनात वेदना आणि ओठांवर फक्त ‘अजितदादा’ हेच नाव होते. बारामतीची भूमी आज शोकसागरात बुडालेली दिसत होती. ते दादांच्या आठवणींमध्ये हरवले होते. ‘‘आमचा आधार गेला...आमचा दादा गेला’’ असे म्हणत अनेक कार्यकर्त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ‘अमर रहे...अमर रहे.... अजितदादा अमर रहे,’ ‘एकच वादा.... अजित दादा’ अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. या प्रत्येक घोषणेतून कार्यकर्त्यांचे प्रेम आणि दादांप्रती असलेली आपुलकी ठळकपणे जाणवत होती. हा केवळ एक अंत्यविधी नव्हता, तर आपल्या नेत्याला दिलेला शेवटचा सलाम होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.