पुणे

Ajit Pawar Asthi Visarjan : अजित दादांचे अस्थी विसर्जन, पार्थ व जय पवार यांच्याकडून अस्थी विसर्जन विधी संपन्न

Parth & Jay Pawar Asthi Immersion : अजित दादांचे अस्थी विसर्जन विधी पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्या हस्ते पार पडले. कुटुंबीय व समर्थकांसाठी हा क्षण भावनिक ठरला.
Maharashtra political leader last rites update

Maharashtra political leader last rites update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ajit Dada Last Rites Ritual : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य ४ जणांचा बारामती येथील विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला. अजित पवार यांच्या निधनामुळे राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून तीव्र दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे. बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर काल (दि. २९) अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. दरम्यान, आज दोन्ही मुलांकडून अस्थी विसर्जन विधी पार पडला.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Baramati
Parth Pawar
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Ajit Pawar political address

Related Stories

No stories found.