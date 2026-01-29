Ajit Pawar Bodyguard : पाणावलेल्या डोळ्यांनी चिमुकल्या मुलाने अजित पवारांचे अंगरक्षक विदिप जाधवांना अखेरचा निरोप; व्हिडिओ पाहून अंगावर काटा येईल

Maharashtra Emotional Funeral News : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विदिप दिलीप जाधव यांचा बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत विमानातील सर्व पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. विदिप जाधव हे अजित पवार यांच्यासोबत सावली सारखे सोबत असायचे त्यांच्या निधनानंतर काल रात्री सातार्यातील त्यांच्या मूळ गावी शोकाकुल वातावरणात जाधव यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या लहान मुलाने पित्याच्या पार्थिवाला मुखाग्नी दिला, हा क्षण उपस्थितांचे डोळे पाणावणारा ठरला..विदिप जाधव हे शिस्तप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ आणि जबाबदार अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. अनेक वर्षे त्यांनी अजित पवार यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांच्या अकाली निधनाने पोलीस दलासह संपूर्ण प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे..मंगळवारी रात्री त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गावात शोककळा पसरली होती. नातेवाईक, ग्रामस्थ, पोलीस अधिकारी आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आपल्या वडिलांना अखेरचा निरोप देताना त्यांच्या लहान मुलाने केलेले अंत्यसंस्कार पाहून अनेकांना अश्रू अनावर झाले..सामान्य कुटुंबातील जाधव हे शिक्षण पूर्ण करून २००९ मध्ये पोलिस दलात भरती झाले. शिस्त आणि काम करण्याची पद्धत इतकी चोख होती की, त्यांना एकामागून एक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळत गेल्या. २०१० ते २०१३ या काळात न्यायाधीश जे. एन. सानप यांचे अंगरक्षक म्हणून काम केल्यानंतर २०१४ ते २०१९ या काळात त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षा पथकात उल्लेखनीय कामगिरी केली. २०१९ पासून ते अजित पवार यांच्यासोबत सावलीसारखे होते..Ajit Pawar Death:दादांच्या निधनाने नांदवळकर हळहळले; पोरके झाल्याची ग्रामस्थांत भावना; गावाशी जोडले अखेरपर्यंत नाते!.जाधव यांच्यावर अजित पवार यांचा प्रचंड विश्वास होता. अडीच महिन्यांपूर्वी हृदयविकाराचा झटका आल्याने ते गावी होते. त्या काळातही अजित पवार त्यांना फोन करून विचारपूस करायचे. ‘अरे विदीप, बरा झालास का? कधी जॉईन होतोस? तुझी उणीव भासतेय,’ असे दादांचे शब्द विदीप यांच्यासाठी केवळ कामाची दाद नव्हती, तर ते एका कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे प्रतीक होते. जाधव यांचे वडील मुंबईतील नायगाव हायस्कूलमध्ये शिक्षक होते. दोन वर्षांपूर्वीच सेवानिवृत्त होऊन गावी स्थायिक झाले होते. त्यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी आणि दोन बहिणी असा परिवार आहे. विदीप यांच्या मृत्यूने तरडगावसह संपूर्ण पंचक्रोशी शोकसागरात बुडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.