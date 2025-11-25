पुणे

Pune News : विद्यानगरमध्ये जिलेटिनच्या १३८ कांड्या आणि १३५ वायर सापडून खळबळ; पोलिसांची तत्पर धाव!

Tingrenagar Bomb Material : विद्यानगर येथे जिलेटिन कांड्या आणि डिनोनेटर वायर सापडल्याने स्थानिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. विश्रांतवाडी पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करून मुद्देमाल जप्त केला असून पुढील तपास सुरु आहे.
Explosive-Like Material Found Near Saikrupa Lodge in Vidyanagar

Explosive-Like Material Found Near Saikrupa Lodge in Vidyanagar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विश्रांतवाडी : टिंगरेनगर येथील विद्यानगर गल्ली क्र. 8 येथील साईकृपा लॉजजवळ बॉम्बमध्ये वापरण्यात येणारे जिलेटिन व वायर आढळून आल्या. त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. माहिती मिळताच विश्रांतवाडी पोलिसांनी तत्परतेने परिसर पिंजून काढला. सोमवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास टिंगरेनगर येथे विद्यानगर आरोग्य कोठीमधील सफाईसेविका झाडणकाम करीत असताना या ठिकाणी मोकळ्या प्लॉटच्या पत्र्याच्या गेटजवळच्या एक पोते रस्त्यावरील पदपथाच्या बाजूला ठेवलेले दिसून आले.

Loading content, please wait...
police
pune
Threat
bomb
ATS Squad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com