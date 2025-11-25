Pune News : विद्यानगरमध्ये जिलेटिनच्या १३८ कांड्या आणि १३५ वायर सापडून खळबळ; पोलिसांची तत्पर धाव!

विश्रांतवाडी : टिंगरेनगर येथील विद्यानगर गल्ली क्र. 8 येथील साईकृपा लॉजजवळ बॉम्बमध्ये वापरण्यात येणारे जिलेटिन व वायर आढळून आल्या. त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. माहिती मिळताच विश्रांतवाडी पोलिसांनी तत्परतेने परिसर पिंजून काढला. सोमवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास टिंगरेनगर येथे विद्यानगर आरोग्य कोठीमधील सफाईसेविका झाडणकाम करीत असताना या ठिकाणी मोकळ्या प्लॉटच्या पत्र्याच्या गेटजवळच्या एक पोते रस्त्यावरील पदपथाच्या बाजूला ठेवलेले दिसून आले. .त्या पोत्यात त्यामध्ये स्फोटकसदृश्य वस्तू असल्याचे आढळून आले. ही माहिती पोलिसांना कळवताच त्यांनी तत्परतेने शोध घेतला असता त्यात 138 कांड्या जिलेटिन कांड्या व 135 डिनोनेटर वायरसह, एकूण 10 हजार 920 रु.चा मुद्देमाल सापडला आहे. हे खडक फोडण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य असून ते एका बांधकाम व्यवसायिकाचे आहे. बॉम्बशोधक पथकाला पाचारण करण्यात आले असून त्यांनी मुद्देमाल ताब्यात घेऊन तपासणी केली आहे. पुढील कार्यवाही चालू आहे..सहा पोलिसांवर गुन्हा दाखल.या प्रकरणी धोकादायक साहित्य हलगर्जीपणाने लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल असे ठेवल्याबद्दल राहुल सुदाम वाजे, किसन धनवते (दोघेही रा. शिरूर) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलीस हवालदार यशवंत किरवे यांनी फिर्याद दिली आहे. गुन्हा दाखल करणारे अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक ताराचंद सुडगे असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक विशाल माने करत आहेत. विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मंगेश हांडे यांच्या नेतृत्वाखाली तपास चालू आहे. नागरिकांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही, परंतु नागरिकांनी अशा संशयास्पद वस्तू मिळाल्या, तर लगेच पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मंगेश हांडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.