बापटांच्या केसालाही धक्का न लागण्याची जबाबदारी भाजप अन् पोलिसांची; हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले मोठे आदेश

डीजेविरोधात भूमिका घेणाऱ्या विद्यानंद बापट यांना पुण्यात झालेल्या मारहाणीची गंभीर दखल राज्याच्या गृहमंत्रालयानं घेतलीय. विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या संतोष चव्हाण याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणीस यांनी प्रतिक्रिया देताना अखी मारहाण योग्य नसल्याचं म्हटलंय. पुण्यातील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी बापट यांच्या हल्ल्यानंतर सरकारने तातडीची कारवाई केल्याची माहिती दिलीय. यापुढे विद्यानंद बापट यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशानुसार पोलीस संरक्षण असणार आहे. .मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अशा पद्धतीनं मारहाण करणं योग्य नाही. प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मत मांडत असताना हल्ला करणं योग्य नाही. पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपीला अटक केली आहे. एकमेकांना समजून घेतलं पाहिजे. पुण्यासारख्या ठिकाणी असे वाद योग्य वाटत नाहीत. आपला गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीकडे नेला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक गोष्टी केल्या पाहिजेत. .अभिनंदन वर्धमान यांची हवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्ती, गोव्यात खासगी कंपनीत करतायत काम.गणेश बिडकर म्हणाले की, पुणे शहरात दुर्दैवी प्रकार घडला, विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. तात्काळ बापट यांना केसालाही धक्का न लागण्याची जबाबदारी भाजप आणि पोलीस घेतील. त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आलंय..बापट यांना मारहाण करण्याचं कृत्य ज्याने केलंय तो नक्कीच गणपती मंडळाचा प्रामाणिक कार्यकर्ता नाही. एखाद्या कृतीने सगळ्या शहरातील गणेश मंडळातील कार्यकर्त्यांना एका चौकटीत उभा करण्याचं काम यामुळे झाल्याची प्रतिक्रिया बिडकर यांनी दिली..पुण्याचा गणेशोत्सव यावर्षीही परंपरेनुसार आणि डौलानं साजरा होईल असा विश्वास बिडकर यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, पुण्याच्या गणेशोत्सवाच्या कार्यकर्त्यांचं वेगळं व्यक्तिमत्व आहे. मोठी परंपरा गणेशोत्सवाला आहे. सव्वाशे वर्षांपासून परंपरेनं आणि डौलानं साजरा करतोय. याही वर्षी तसाच होईल. पण जी घटना घडली त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतलीय. बापटांना ताबडतोब पोलीस संरक्षण देण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.