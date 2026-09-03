Vidyanand Bapat: मला मारणारा झोंबी आणि वेडा! हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापटांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

पुण्यातील गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकांमध्ये होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्याकडून डिजे किंवा लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी आणावी, अशी मागणी केली जात आहे. या प्रकरणावर एका वृत्तवाहिनीसोबत संवाद साधत असताना काही तरुणांनी त्यांना मारहाण केल्याची खळबळजनक घटना घडली. मारहाणीप्रकरणी पोलीस याबद्दलची चौकशी करत असून झालेल्या हल्ल्यावर विद्यानंद बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेशोत्सव किंवा सार्वजनिक उत्सावात डिजे किंवा लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी आणावी, अशी मागणी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट करत आहेत. वृत्तवाहिनीला मुलाखत देत असताना एका व्यक्तीने त्यांना मारहाण केली. मात्र, या ठिकाणी पोलीस आणि इतर उपस्थित असल्याने मोठा अनर्थ टळला. या मारहाणीनंतर 'माझी भूमिका योग्य आहे, हे मला माहिती आहे. मग मी त्यावर ठाम राहणार. मला मारणारा झोंबी आणि वेडा आहे,' असे विद्यानंद बापट यांनी म्हटले..विद्यानंद बापट काय म्हणाले?एका मुलाखतीदरम्यान झालेल्या मारहाणीवर विद्यानंद बापट यांनी म्हटले की, तुम्ही मला प्रश्न विचारत असताना एक वेडा आला आणि त्याने हल्ला केला. मी सशस्त्र नव्हतो, पोलीस नव्हते बघून सवंग प्रसिद्धीसाठी त्याने हल्ला केला. या मारहाणीचे व्हिडीओ फुटेज आहे, ते पोलिसांनी बघून योग्य ती कारवाई करावी. आरोपीला पोलीस चौकीत घेऊन तुडवून काढा. म्हणजे मुद्द्याचे उत्तर गुद्द्याने द्यायचे नसते, हे त्याला कळेल. तसेच त्याला सरळ सांगून कळणार नाही. त्याच्याशी काय युक्तिवाद करणार का, झोंबीसोबत युक्तिवाद होतो का? असा प्रश्न विचारात विद्यानंद बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली. .एकटीला पाहून तरूण महिला डब्यात घुसला, अचानक हल्ला अन् जबरदस्ती...; धावत्या लोकलमध्ये २० वर्षीय विद्यार्थीनीसोबत भयंकर घडलं.त्याचपुढे तुम्ही उत्सव साजरे करु शकता. त्याबाबत मी आक्षेपच घेतलेला नाही. मात्र सार्वजनिकरित्या उत्सव साजरा करताना ध्वनीप्रदूषण होणार नाही आणि रहदारीस अडथळा होणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे, केवळ इतकेच माझे म्हणणे असल्याचे विद्यानंद बापट यांनी म्हटले आहे..Navi Mumbai Airport: मुंबई विमानतळाचा ताण नवी मुंबई पेलणार का? अपुऱ्या वाहतूक सुविधांमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण.दरम्यान, या मारहाणीच्या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी हल्लेखोराला ताब्यात घेतले आहे. विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करणारी व्यक्ती कोण होती, हे अद्याप समोर आले नसून पुढील तपास सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.