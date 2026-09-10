Vidyanand Bapat : गणेशोत्सवावरील वक्तव्य भोवले? विद्यानंद बापटांना ४८ तासांत माफी मागण्याची नोटीस

पुणे : पुण्यातील गणेशोत्सवात वाजविल्या जाणाऱ्या डीजे साउंड सिस्टिमविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील प्रदीप नाईक यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. देवी-देवता, गणेशोत्सव, हिंदू धार्मिक परंपरा आणि भगवान श्री गणेश यांच्याविषयी बापट यांनी कथित आक्षेपार्ह व अवमानकारक वक्तव्ये केल्याचा दावा या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे..४८ तासांत लेखी स्पष्टीकरणाची मागणीनोटीस मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत विद्यानंद बापट यांनी लेखी स्पष्टीकरण देऊन हिंदू भाविकांची बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी ॲड. प्रदीप नाईक यांनी केली आहे. निर्धारित मुदतीत समाधानकारक खुलासा न झाल्यास फौजदारीसह अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमधून देण्यात आला आहे.गेल्या काही दिवसांपासून बापट हे पुण्यातील गणेशोत्सवात वापरल्या जाणाऱ्या डीजे साउंड सिस्टिमविरोधात आपली भूमिका मांडत आहेत. यासंदर्भातील त्यांची मुलाखत आणि त्यातील काही मुद्दे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत. या मुलाखतीतील वक्तव्ये गणेशोत्सव, हिंदू धार्मिक परंपरा आणि भगवान श्री गणेश यांच्याबद्दल अवमानकारक व आक्षेपार्ह असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..Vidyanand Bapat : हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापटांचा पुणेकरांना महत्त्वाचा सवाल! ‘लष्कर-ए-उत्सव’चा उल्लेख.... ‘अॅड होमिनेम’ प्रकार काय?.अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत कायदेशीर भूमिकाध्वनीप्रदूषण, लाऊडस्पीकर, मिरवणुका किंवा सार्वजनिक उत्सवांबाबत कायदेशीर आणि सभ्य पद्धतीने मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराला आपला विरोध नसल्याचे ॲड. नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली धार्मिक श्रद्धा किंवा आराध्य दैवतांचा अवमान करण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याची भूमिका त्यांनी नोटीसमध्ये मांडली आहे.एका व्यक्तीला संविधानाने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वापरताना इतरांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..‘उत्तर न दिल्यास पोलिसांकडे जाणार’विद्यानंद बापट यांनी या कायदेशीर नोटीसीला उत्तर न दिल्यास पुण्याचे पोलीस आयुक्त यांची भेट घेऊन त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात येईल, अशी माहिती ॲड. प्रदीप नाईक यांनी दिली..बापट यांच्या कथित अवमानकारक वक्तव्यांविरोधात ही नोटीस बजावल्याचे नाईक यांनी सांगितले. बापट नास्तिक असोत किंवा कोणीही असोत, त्यांच्या संविधानिक अधिकारांबाबत आक्षेप नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना सर्वांच्या इच्छा आणि अपेक्षांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही नाईक यांनी नमूद केले..यासोबतच, धार्मिक श्रद्धांमुळे इतका त्रास होत असेल तर बापट यांनी ॲमेझॉनच्या जंगलात जाऊन राहावे आणि तेथील प्राण्यांवर आपला नास्तिकपणा दाखवावा, असे मत ॲड. नाईक यांनी व्यक्त केले..Vidyanand Bapat : पुण्यात दहीहंडी उत्सवात विद्यानंद बापट यांचा AI व्हिडिओ, मिस्टर बिन यांचा देखील फोटो लावला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.