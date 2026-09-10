पुणे

Vidyanand Bapat : गणेशोत्सवावरील वक्तव्य भोवले? विद्यानंद बापटांना ४८ तासांत माफी मागण्याची नोटीस

Vidyanand Bapat Receives Legal Notice Over Alleged Religious Remarks : अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली धार्मिक श्रद्धांचा अवमान करू नये; मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील प्रदीप नाईक यांचा इशारा
Advocate Pradeep Naik has issued a legal notice to Vidyanand Bapat over his alleged objectionable remarks concerning Ganeshotsav, Hindu religious traditions and Lord Ganesha.

Advocate Pradeep Naik has issued a legal notice to Vidyanand Bapat over his alleged objectionable remarks concerning Ganeshotsav, Hindu religious traditions and Lord Ganesha.

esakal

Sandip Kapde
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पुणे : पुण्यातील गणेशोत्सवात वाजविल्या जाणाऱ्या डीजे साउंड सिस्टिमविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील प्रदीप नाईक यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. देवी-देवता, गणेशोत्सव, हिंदू धार्मिक परंपरा आणि भगवान श्री गणेश यांच्याविषयी बापट यांनी कथित आक्षेपार्ह व अवमानकारक वक्तव्ये केल्याचा दावा या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.

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