पुणे : डिजेच्या मोठ्या आवाजाविरोधात भूमिका मांडल्यानंतर हल्ला झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यानंद बापट यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘मी कोण आहे, कुठून आलो आहे’ यापेक्षा आपण मांडत असलेल्या मुद्द्याला महत्त्व असून, त्या मुद्द्यावर तार्किक प्रतिवाद करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. पुण्याला वैचारिक आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हटले जाते; मात्र विचार मांडणाऱ्या व्यक्तीवर हल्ला होणे ही कोणती संस्कृती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..‘मी मांडलेल्या मुद्द्यावर तार्किक वाद-प्रतिवाद करा. माझा मुद्दा चुकीचा सिद्ध झाला तर मी तो मागे घेईन,’ असे बापट यांनी स्पष्ट केले. आपण पुणेकर नसल्याचे सांगून मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. हा ‘अॅड होमिनेम’ प्रकार असून, व्यक्तीऐवजी मांडलेल्या भूमिकेचे खंडन करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.उत्सवांच्या नावाखाली ध्वनी प्रदूषण आणि वाहतुकीचा अडथळा नागरिकांवर लादला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. डिजेचा मोठ्या प्रमाणातील आवाज म्हणजे ध्वनी प्रदूषण असून, त्यांनी त्याची तुलना ‘स्फोटक किलिंग’शी केली. भावना दुखावल्याचा दावा हा केवळ कांगावा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. भावना म्हणजे पोट, छाती किंवा डोके दुखण्यासारखी गोष्ट नसून, तार्किक प्रतिवाद करता येत नसल्याने भावनांचा मुद्दा पुढे केला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..‘उत्सवांशी विरोध नाही’आपला विरोध हिंदूंच्या किंवा कोणत्याही धर्माच्या सण-उत्सवांना नसल्याचे बापट यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, सार्वजनिक ठिकाणी धुडगूस घालण्याला विरोध करणाऱ्या व्यक्तीचा विचार कोणताही असला तरी काही लोक त्याला विरोध करतील. धार्मिक किंवा उत्सवप्रेमी व्यक्तींनीही सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळाला विरोध केला, तरी त्यांच्याशी मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.मिरवणुकांबाबत बोलताना त्यांनी ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याची गरज व्यक्त केली. सोलापूरमध्ये ध्वनी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर काही मंडळांनी स्वतःहून मिरवणुका रद्द केल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. उत्सवांची परंपरा १३२ वर्षांची असली, तरी ती कालसुसंगत पद्धतीने बदलली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. ध्वनी प्रदूषण काढून टाकल्यामुळे मंडळांनी मिरवणूक काढणेच टाळले तर तोही एक मार्ग असल्याचे ते म्हणाले. मात्र मिरवणूक काढायचीच असल्यास शहराबाहेरील मोठ्या रस्त्यावर एका लेनमधून ती काढता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले..Vidyanand Bapat: विद्यानंद बापट कोण? पुणे महानगरपालिकेच्या गणेशोत्सव पूर्वतयारीच्या बैठकीत काय घडलं?.‘लष्कर-ए-उत्सव’चा उल्लेखउत्सवांच्या नावाखाली होणाऱ्या धुडगुसावर टीका करताना बापट यांनी ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या धर्तीवर ‘लष्कर-ए-उत्सव’ असा उल्लेख केला. हल्लेखोरांना वैचारिक प्रतिवाद करण्याऐवजी सवंग प्रसिद्धी हवी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘घटं भिन्द्यात्, पटं छिन्द्यात्...’ या संस्कृत सुभाषिताचा संदर्भ देत त्यांनी त्याचा अर्थ स्पष्ट केला. मातीचे मडके फोडणे, कापड फाडणे आणि गाढवावर घोड्यासारखे बसणे, अशा कृतींच्या माध्यमातून प्रसिद्धीलोलुप मानसिकतेचा उपहास करणारे हे सुभाषित असल्याचे त्यांनी सांगितले..पोलिस संरक्षणाबाबत भूमिकाहल्ल्यानंतर पोलिसांकडून संरक्षण देण्यात आले असून, याबाबत बापट यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. संविधानिक लोकशाहीमध्ये करदाते नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिस आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांची असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिसांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन घातले नसून, खुल्या ठिकाणी कार्यक्रम किंवा संवाद टाळण्याची सूचना केली आहे. सुरक्षा यंत्रणांवर अतिरिक्त ताण येऊ नये, याची खबरदारी घेणे ही आपलीही जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.डिजेविरोधातील लढा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या पातळीवर सुरू झालेल्या सक्रियतेला संघटनात्मक स्वरूप देण्याचा विचार ‘पाइपलाइन’मध्ये असून, त्याबाबत अद्याप ठोस घोषणा केलेली नाही. मात्र योग्य वेळी त्याची माहिती जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.रविवारी गुडलकपासून महापालिकेपर्यंत निघणाऱ्या मोर्चात सहभागी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. परिस्थिती अनुकूल आणि आपण जाण्याच्या स्थितीत असू तर मोर्चात सहभागी होऊन ही चळवळ पुढे नेणार असल्याचे ते म्हणाले. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांचा संदर्भ देत भविष्यात काय घडेल हे सांगता येत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले..शस्त्र बाळगण्याच्या अधिकारावरही भाष्यस्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचा उल्लेख करताना बापट यांनी भारतात अमेरिकेप्रमाणे शस्त्र बाळगण्याचा सार्वत्रिक अधिकार असावा, अशी भूमिका मांडली. शस्त्र बाळगणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कोयते किंवा इतर हत्यारे मिरवणे यात मोठा फरक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगणे आणि त्याचे सार्वजनिक प्रदर्शन करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असून, त्यांची तुलना करणे म्हणजे ‘फॉल्स इक्विव्हलन्स’ असल्याचे त्यांनी सांगितले.गणेशोत्सवाला विरोध असल्याचा आरोप करणाऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनीविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले. उत्सव, ध्वनी प्रदूषण आणि नदी प्रदूषण या प्रश्नांकडे स्वतंत्रपणे पाहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. पीओपीऐवजी शाडूच्या मूर्ती वापरण्याच्या आवाहनाचा संदर्भ देत पर्यावरणविषयक बदलही कालसुसंगतपणे स्वीकारले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.घरात पारंपरिक पद्धतीने गणपती बसवला जात असल्याचा उल्लेख करतानाच आपली नास्तिकता वयोमानानुसार तयार झाल्याचे बापट यांनी सांगितले. रिचर्ड डॉकिन्स आणि डॅन बार्कर यांसारख्या व्यक्तींच्या पूर्वीच्या धार्मिक पार्श्वभूमीचा संदर्भ देत त्यांनी सध्याची वैचारिक भूमिका वेगळी असू शकते, असे स्पष्ट केले..Sharad Pawar on Vidyanand Bapat: “विद्यानंद बापटांची भूमिका योग्य”; डीजे वादावर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य, हल्लेखोरांनाही सुनावलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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