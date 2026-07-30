Vigyan Ashram Exhibition : विज्ञान आश्रमच्या दोन दिवसीय प्रदर्शनाला १२ हजार विद्यार्थ्यांची भेट; जयेश धायरकर व अक्षय सावंत यांना युवा उद्योजक-संशोधक पुरस्कार

शिक्रापूर : थोर शास्त्रज्ञ तथा विज्ञान आश्रमचे संस्थापक डॉ.एस.एस.कलबाग यांच्या २३ व्या स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित विविध क्षेत्रातील विज्ञान आश्रममधील संशोधनांवर आधारीत १५५ यशस्वी प्रयोगांच्या जाहीर दोन दिवशीय प्रदर्शनाला यावर्षी राज्यभरातून ११० शाळांतील सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांनी भेटी दिल्या. दरवर्षी याच दिवशी डॉ.कलबाग यांच्याच नावाने दिला जाणारा या वर्षीचा युवा उद्योजक पुरस्कार तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील जयेश धायरकर याला तर युवा संशोधक म्हणून वेळापूर (जि.सोलापूर) येथील अक्षय सावंत यांना मुख्य संचालक डॉ. योगेश कुलकर्णी, अशोक कलबाग व डॉ.अरुण दिक्षित यांचे हस्ते सन्मानित करण्यात आले..शाळाबाह्य मुलांसह अल्पशिक्षित व नापासांसाठी गावातच उद्योगसंधी देण्याच्या प्रमुख उद्देशांनी स्व.कलबाग यांनी सन १९७९ मध्ये पाबळ (ता.शिरूर) येथे येवून विज्ञान आश्रमची सुरवात करुन ग्रामिण पदविका अभ्यासक्रम सुरू केला. या त्यांच्या प्रयोगाने संपूर्ण राज्यभरासह इतर राज्यांमध्ये चार हजारांपेक्षा जास्त उद्योजक घडलेत. यातीलच गुणवंत युवा उद्योजकांना पुरस्कार देण्याचा प्रघात डॉ.कलबाग यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी दिवंगत मिरा आम्मा कलबाग यांनी सन २००३ पासून सुरू केला. जयेश धायरकर याने जे.डी.फार्म नावाने दिड एकरातील पॉलिहाऊस उभे केले असून अक्षय सावंत याने अक्षय कंपोस्टर म्हणून जागतिक दर्जाच्या ब्रॅंडसह कंपोस्ट खताची निर्मिती याने केली आहे. कार्यक्रमाला वरील मान्यवरांसह विज्ञान आश्रमचे संचालक रणजित शानबाग, सरपंच सोपान जाधव,सचिन वाबळे, कैलास जाधव, राहूल जगताप, विशाल जाधव, लक्ष्मण जाधव, रेष्मा हवालदार, प्रियंका जाधव, भानुदास दौंडकर, अर्चना कुलकर्णी, प्रियंका चौधरी, भक्ती तळवलकर आदींसह परिसरातील ११० शाळांमधील विद्यार्थी उपस्थित होते..जिल्हा परिषद सदस्य प्रफुल्ल शिवले व पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी तब्बल दोन तास थांबून संपूर्ण प्रदर्शन पाहिल्याचे तसेच यावर्षी तब्बल ११० शाळांमधील सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांनी या दोन दिवसांच्या प्रदर्शनाला भेटी दिल्याचे विज्ञान आश्रमचे वतीने सांगण्यात आले..जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेने यावे असे प्रदर्शन : शिवाजीराव आढळराव पाटील (मा.खासदार तथा अध्यक्ष श्री भैरवनाथ शिक्षण मंडळ, लांडेवाडी, ता.आंबेगाव)आमच्या सर्व मराठी-इंग्रजी माध्यमासह महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आम्ही दरवर्षी या प्रदर्शनाला आवर्जून पाठवितो. यावर्षी चार मोठ्या बसेस भरुन विद्यार्थी पाबळ येथे येवू गेले. विद्यार्थ्यांची विज्ञानवृत्ती वृध्दींगत होण्यासाठी आणि रोजगाराभिमुख व्यवसाय संधींची द्रुष्टी विकसीत होण्यासाठी हे प्रदर्शन खुपच पथदर्शी असल्याचा आमचा अनुभव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.