डीएसपी करंडक मान्सून लीग क्रिकेट

फोटो ः विजय कांबळे
विजय कांबळेची अचूक गोलंदाजी
पुणे, ता. २८ ः डीएसपी स्पोर्ट्स ॲण्ड इव्हेंट्स यांच्या वतीने आयोजित डीएसपी करंडक मिश्र कॉर्पोरेट मान्सून क्रिकेट लीगमध्ये विजय कांबळेने केलेल्या अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर बीकेसी इलेव्हन संघाने रॉयल रिव्हेंजर्स संघाचा सतरा धावांनी पराभव केला.
वाघोली येथील पुणे क्रिकेट क्लब मैदानावर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करताना बीकेसी इलेव्हनने ८ बाद १६३ धावा केल्या. या वेळी नितीन बोरकरने २७ चेंडूंत पाच चौकार व दोन षटकारांसह ४५ धावांची खेळी केली. त्याला रोहित पाटीलने सुरेख साथ दिली. मुकुल बिल्लेने तीन, तर मयूर पाटीलने दोन गडी बाद केले. प्रत्युत्तर देताना रॉयल रिव्हेंजर्स संघाला ९ बाद १४६ धावा करता आल्या. या वेळी मयूर पाटीलने केलेली खेळी अपुरी ठरली. विजय कांबळेने तीन, तर सुमेध चौहान व सुनील बाटुळेने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. ‘सामनावीर’ हा मान विजय कांबळेने पटकाविला.
संक्षिप्त धावफलक ः
बीकेसी इलेव्हन - (२० षटकांत) ८ बाद १६३ (नितीन बोरकर ४५, रोहित पाटील ३८, मेहुल कुमार २८, विशाल चौहान २०, मुकुल बिल्ले ३-१४, मयूर पाटील २-२१) विजयी विरुद्ध रॉयल रिव्हेंजर्स - (२० षटकांत) ९ बाद १४६ (मयूर पाटील ३२, विजय कांबळे ३-१६, सुमेध चौहान २-२१, सुनील बाटुळे २-२६).
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