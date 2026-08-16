Police Honour: उपमहानिरीक्षक विजयकुमार मगर यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक

दौंड : राज्य राखीव पोलिस दलाच्या पुणे परिक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक विजयकुमार मगर यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक जाहीर झाले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला विजयकुमार मगर यांना पदक जाहीर झाले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पिंपळगाव उज्जैनी (ता. अहिल्यानगर) येथील शेतकरी कुटुंबातून आलेले विजयकुमार मगर हे कृषी आणि विधी शाखेचे पदवीधर आहेत. .राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर ते थेट पोलिस उपअधीक्षक म्हणून पोलिस सेवेत दाखल झाले. उपअधीक्षक म्हणून त्यांनी वाशिम, खेड आणि दौंड येथे, तसेच कल्याण येथे सहायक पोलिस आयुक्त म्हणून सेवा बजावली. पुणे ग्रामीण आणि नाशिक येथे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांनी नाशिक येथे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधीक्षकपदाची जबाबदारी सांभाळली..नानवीज (ता. दौंड) येथील पोलिस प्रशिक्षण विद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून त्यांनी २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काम पाहिले. त्यानंतर लातूर येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य म्हणून त्यांनी सेवा बजावली. सन २०१९ ते २०२० या काळात त्यांनी नांदेड जिल्ह्याचे, त्यानंतर नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक म्हणून काम केले..पुणे शहर पोलिस दलात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत त्यांनी वाहतूक उपायुक्त, तसेच राज्य गुप्तवार्ता विभागात पोलिस उपायुक्त म्हणून काम पाहिले. पोलिस महासंचालकांच्या सन्मानचिन्हाचे ते मानकरी असून २८ वर्षांच्या सेवाकाळात उल्लेखनीय कामगिरीसाठी त्यांना १४५ हून अधिक प्रशंसापत्र मिळालेले आहेत..सध्या विजयकुमार मगर हे राज्य राखीव पोलिस दलाच्या पुणे परिक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. या परिक्षेत्रात पुणे येथील गट क्रमांक १ व २, दौंड येथील गट क्रमांक ५ व ७, तसेच मुंबई, सोलापूर, नवी मुंबई, कोल्हापूर आणि कुसडगाव येथील राज्य राखीव पोलिस दलाचे एकूण नऊ गट आणि नानवीज (ता. दौंड) येथील राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचा समावेश आहे.राज्य पोलिस दलात नव्याने दाखल होणाऱ्या पोलिस अंमलदार यांना विजयकुमार मगर हे दीक्षांत संचलन आणि परीक्षणाच्या वेळी आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करण्याचा, उत्तम आरोग्य राखण्याचा आणि निर्व्यसनी जीवन जगण्याचा सल्ला देतात. तसेच, कुटुंबीयांच्या अवाजवी अपेक्षांना बळी न पडता मद्य, ऑनलाइन जुगार आणि अंमली पदार्थांपासून दूर राहण्याचे आवाहनही करतात..कामाचे फलितउपअधीक्षक ते उपमहानिरीक्षक या प्रवासात माझ्यासमवेत आस्थापनेत कार्यरत असलेल्या सर्व अंमलदार आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने बजावलेल्या कर्तव्याची सरकारने दखल घेतली. पदस्थापना कार्यकारी असो वा अकार्यकारी, याचा विचार न करता मी निरपेक्षपणे कर्तव्य बजावले. निष्ठेने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे कर्तव्य पार पाडले. तसेच, ज्या ठिकाणी नियुक्ती झाली तेथील सहकाऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांचे हे फलित आहे.- विजयकुमार मगर, पोलिस उप महानिरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.