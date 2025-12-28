पुणे

Vijay Stambh Tribute : विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या पूर्वतयारीत गती; प्रशासनाची विशेष तयारी!

Shourya Din : विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. प्रशासनाने रॅम्प बांधणी, बुक स्टॉल्स व सुरक्षा व्यवस्थेसाठी योग्य उपाय योजना केली आहेत.
Vijay Stambh Tribute Ceremony: Final Preparations in Progress

वाघोली : विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याला तीनच दिवस राहिल्याने कार्यक्रमस्थळी जय्यद तयारी सुरू आहे. रॅम्प बांधण्याचे, फुलांची सजावट करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. यंदा प्रवेशासाठी एक व बाहेर पडण्यासाठी वाढीव एक रॅम्स वाढविण्यात आल्या असून अनुयायींना अभिवादन करण्यासाठी त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे.

