Vijay Stambh Tribute : विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या पूर्वतयारीत गती; प्रशासनाची विशेष तयारी!

वाघोली : विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याला तीनच दिवस राहिल्याने कार्यक्रमस्थळी जय्यद तयारी सुरू आहे. रॅम्प बांधण्याचे, फुलांची सजावट करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. यंदा प्रवेशासाठी एक व बाहेर पडण्यासाठी वाढीव एक रॅम्स वाढविण्यात आल्या असून अनुयायींना अभिवादन करण्यासाठी त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे..स्तंभाच्या मागे ३०० पेक्षा अधिक बुक स्टॉल उभारण्याचे काम सुरू आहे. तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासनासाठी कक्ष, माध्यमासाठी कक्ष, इतर कक्ष उभारण्याच्या कामाला गती आली आहे. त्यामागे पक्षांचे काही सभा मंडप उभारणीचे काम सुरू आहे. अनेक पार्किंगच्या सुविधा दोन्ही बाजूला निर्माण करण्यात आल्या असून पी एम पी एल थांबेही तयार करण्यात आले आहेत. लोणीकंद पोलिसांच्या वतीने स्तंभ परिसरात कायम स्वरुपी २५ सी सी टीव्ही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. .Santosh Patil: सावित्रीबाईंच्या जयंती कार्यक्रमात कमतरता नको: \nजिल्हाधिकारी संतोष पाटील; नायगावात कार्यक्रमस्थळाची पाहणी...रविवारी राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य डॉ गोरक्ष लोखंडे यांनी कार्यक्रम स्थळी भेट देऊन तयारीचा आढावा घेतला. प्रशासनाने यावर्षी लवकर काम चालू केल्याने मानवंदना तयारी अंतिम टप्यात आली आहे. याठिकाणी बार्टीच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आलेल्या बुक स्टॉलला जागा अपुरी पडत असल्याने बांधकाम विभागाने जागा उपलब्ध करून अजून बुक स्टॉलची निर्मिती करण्याच्या सूचना करताना शौर्य दिनाच्या कार्यक्रमाला गालबोट लागणार नाही याची काळजी घ्या असे आवाहन त्यांनी याप्रसंगी केले. .यावेळी समाजकल्याण आयुक्त विशाल लोंढे, बार्टीचे विभाग प्रमुख बबनराव जोगदंड, लोणीकंद पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सर्जेराव कुंभार, शिक्रापूरचे पोलीस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड, कोरेगाव भीमा विजय रणस्तंभ सेवा समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव वाघमारे, सच्चीतानंद कडलक, दिक्षांत भालेराव, निलेश गायकवाड, बांधकाम विभागाचे अमोल कोरे व भीम अनुयायी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. .यावर्षी गर्दी वाढणारयंदा राज्यात निवडणुकांचा माहोल असल्याने वाढती गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासन तयारी करीत आहे. कार्यक्रमस्थळी गर्दीमुळे चेंगरा चेंगरी होणार नाही. अनुयायींना अभिवादन करणे सोपे जाईल. यादृष्टीने सर्व जण झटत आहे.