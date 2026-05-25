Varkari Controversy: वारकरी संप्रदायाचा अवमान प्रकरण: विकास लवांडे यांना जामीन न देण्याची पोलिसांची मागणी, वारीपूर्वी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित

पुणे : वारकरी संप्रदायाविषयी वादग्रस्त व्यक्तव्य केल्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना जामीन देण्यास पुणे पोलिसांनी सोमवारी न्यायालयात विरोध केला. लवांडे तक्रारदार, साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतात; तसेच आषाढी एकादशीनिमित्त आगामी वारी सोहळ्याच्या काळात अशा वक्तव्याची पुनरावृत्ती झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी कारणे देत वाघोली पोलिसांनी लवांडेंचा जामीन अर्ज नामंजूर करण्याची मागणी न्यायालयात केली..वारकरी संप्रदायाबद्दल केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी विकास सदाशिव लवांडे (वय ५१, रा. शिंदेवाडी, हवेली) यांना गुरुवारी (ता.२८) वाघोली पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९६ (१) (ए) (दोन गटांत शत्रुत्व वाढवून एकोप्याला बाधा पोहोचविणे), २९९ (धार्मिक श्रद्धांचा अपमान), ३०२ (धार्मिक भावना दुखावणे) आदी कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत, नलिनी आशिष वायाळ (वय ४१, रा. येरवडा) यांनी तक्रार दिली आहे..या प्रकरणात येरवडा कारागृहात रवानगी झाल्यानंतर लवांडे यांनी ॲड. मिलिंद पवार यांच्यामार्फत जामीन मिळण्यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला. त्यास वाघोली पोलिस आणि सरकारी वकिलांनी विरोध केला. न्यायालयाने आरोपीवर कायदेशीर बंधने घालावीत, असे म्हणणे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले. लवांडे यांच्या बाजूने ॲड. मिलिंद पवार यांनी युक्तिवाद केला. या गुन्ह्याचा तपास वाघोली पोलिस ठाण्याचे पोलिस उप-निरीक्षक अमोल काळे करत आहेत. दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद झाल्यानंतर जामीन अर्जावर मंगळवारी (ता. २५) निकाल होणार आहेत..जामीनास विरोध करताना पोलिसांनी दिलेली कारणे ः- या गुन्ह्याचा तपास अद्याप सुरू आहे- साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून आरोपीविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करायचे आहे.- आरोपी तक्रारदार आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता- आषाढी एकादशीनिमित्त वारकऱ्यांचा वारी सोहळा जवळ आला आहे.- वादग्रस्त वक्तव्याची पुनरावृत्ती झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.