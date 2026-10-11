श्रमिक पत्रकार संघ निवडणूक

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विक्रम खेलबुडे
श्रमिक पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी विक्रम खेलबुडे
‘सकाळ’चे अरविंद मोटे उपाध्यक्ष, तर समीर कार्यकर्ते कार्यकारिणीत
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ११ : सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ पत्रकार विक्रम खेलबुडे यांची सलग १४ व्यांदा बिनविरोध निवड झाली आहे. सरचिटणीसपदी पत्रकार आफताब शेख, तर खजिनदारपदी विजय गायकवाड यांची निवड करण्यात आली. ‘सकाळ’चे वरिष्ठ बातमीदार अरविंद मोटे यांची उपाध्यक्षपदी, तर उपसंपादक समीर कार्यकर्ते यांचा कार्यकारिणीत समावेश करण्यात आला आहे.
संघाच्या सभागृहात झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या वर्षासाठी नूतन कार्यकारिणी जाहीर झाली. प्रारंभी मावळते सरचिटणीस सागर सुरवसे व मावळते खजिनदार किरण बनसोडे यांनी आर्थिक तपशील मांडला. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयकुमार राजापुरे, तसेच सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष सिरसट यांच्या उपस्थितीत नवीन कार्यकारिणी निवडण्यात आली.
नूतन पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे : उपाध्यक्ष - अरविंद मोटे, अविनाश गायकवाड, नितीन पात्रे, संगमेश जेऊरे, रुपेश हेळवे. चिटणीस - अमोल व्यवहारे, रतन बनसोडे, प्रीतम पंडित व लखन अदाटे. सहचिटणीस - धनंजय मोरे, विनोद हुमनाबादकर, रोहित थळवे. कार्यकारिणी सदस्य : समीर कार्यकर्ते, विजयकुमार राजापूरे, अरुण रोटे, शीतलकुमार कांबळे, दीपक दुपारगुडे, रवींद्र दंतकाळे, राजेश कुलकर्णी, रवी ढोबळे, श्रीनिवास मावनूर, गौतम गायकवाड, विक्रांत कालेकर, पिंटू विभुते, सचिन जाधव, यशवंत गुरव, नितीन कटके, अंबादास पोळ, मुजम्मील शाहनूरकर, सुदर्शन भालेराव, सागर इप्पलपल्ली, महेश कुलकर्णी, आरती कुसेकर. सल्लागार : प्रशांत जोशी, शंकर जाधव, हेमंत चौधरी.
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नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान
दैनिक ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार विजयकुमार देशपांडे, नारायण कारंजकर, प्रशांत जोशी आणि राज्य अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य प्रमोद बोडके यांच्या हस्ते नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार झाला. कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी सहकार्य केल्याबद्दल शिखर पहारिया फाउंडेशन आणि महापौर विनायक कोंड्याल यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ज्येष्ठ पत्रकार मनीष केत यांची महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
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