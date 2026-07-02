Success Story: खेड्यातून राष्ट्रीय मंचापर्यंत भरारी! आंबेगावच्या अनुष्का हारकेने पटकावला 'टीन इंडिया एम्पॉवरस २०२६'चा किताब, दमदार कामगिरी

-सुदाम बिडकर पारगाव: आंबेगाव तालुक्यातील पोंदेवाडी सारख्या खेड्यातील १५ वर्षाच्या कु. अनुष्का प्रकाश हारके ही मिस ॲन्ड मिसेस इंडिया एम्पॉवरस २०२६ या फॅशन शो मध्ये टिन (किशोरवयीन) इंडिया एम्पॉवरस २०२६ ची विजेता झाली आहे. याबद्दल अनुष्का हारके हिचे सर्व स्तरातुन कौतुक होत आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पुणे (बालेवाडी )येथील ऑर्चिड हॉटेल मध्ये हा फॅशन शो रविवार (दि. २८) रोजी पार पडला या शो साठी बॉलिवूड अभिनेत्री झरीना खान उपस्थित होत्या. अनुष्का अभिषेक इंटरनॅशनल स्कूल (मोशी) येथे इयत्ता दहावीत शिकत असुन तिने शिक्षणाबरोबर फॅशन शो ची आवड जोपासली आहे. अनुष्का हिने आतापर्यंत फॅशन शो क्षेत्रात अनेक पारीतोषिक जिंकले आहे. .आंबेगाव तालुक्यासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. अनुष्का हारके हिला 'कूल टीन मिस/मिसेस/मिस्टर २०१७' ची विजेती, 'लिटल मिस महाराष्ट्र २०१९' ची विजेती आणि 'झीअल मिस इंडिया २०२१' मध्ये प्रथम उपविजेती टीन ग्लॅम वॉक पीसीएमसी २०१८' मध्ये प्रथम उपविजेतेपद, 'टीन मिस अँड मिसेस युनिव्हर्स २०२१' मध्ये 'ब्युटीफुल हेअर' (सुंदर केसांसाठी) पुरस्कार आणि 'किड्स रनवे चे विजेतेपद यांचाही समावेश आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...तसेच, 'ज्युनियर फॅशन वीक', 'इंडियाज क्युटेस्ट किड (सीझन ४)' आणि 'कॅलेंडर मॉडेल हंट'साठी ब्रँड ॲम्बेसेडर होण्याची संधी मिळाली आहे. 'मी अँड मॉम' या स्पर्धेतही 'बेस्ट किड्स'चा पुरस्कार मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.