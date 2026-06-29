पुणे

Leopard Scare: अंत्ययात्रा सुरू असताना समोर आला बिबट्या; माथावस्ती परिसरात भीतीचे वातावरण

अंत्ययात्रेदरम्यान अचानक बिबट्याची मादी व बछडा शेतातून रस्त्यावर; काही काळ गोंधळ, पण ऊसाच्या शेतात परतल्याने मोठी दुर्घटना टळली
Leopard and cub spotted during funeral procession in Ambegaon taluka create panic among villagers

Leopard and cub spotted during funeral procession in Ambegaon taluka create panic among villagers

Sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील टाव्हरेवाडी व गावडेवाडीच्या हद्दीवर असलेल्या माथावस्ती येथे अंत्ययात्रा रस्त्याने जात असताना अचानक रस्त्याच्या कडेच्या शेतातून बिबट मादी व तिचा बछडा बाहेर आल्याने काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली नागरिकांच्या मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने काही क्षणातच बिबट्या व बछडा शेजारच्या ऊसाच्या शेतात गेल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

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