Leopard Scare: अंत्ययात्रा सुरू असताना समोर आला बिबट्या; माथावस्ती परिसरात भीतीचे वातावरण

पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील टाव्हरेवाडी व गावडेवाडीच्या हद्दीवर असलेल्या माथावस्ती येथे अंत्ययात्रा रस्त्याने जात असताना अचानक रस्त्याच्या कडेच्या शेतातून बिबट मादी व तिचा बछडा बाहेर आल्याने काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली नागरिकांच्या मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने काही क्षणातच बिबट्या व बछडा शेजारच्या ऊसाच्या शेतात गेल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. .माथावस्ती येथील एका नागरिकाचे काल शनिवारी रात्री निधन झाले होते. आज रविवारी सकाळी सुमारे साडेनऊच्या सुमारास त्यांची अंत्ययात्रा गावडेवाडी येथील स्मशानभूमीकडे निघाली होती. मोठ्या संख्येने नातेवाईक, ग्रामस्थ आणि नागरिक अंत्ययात्रेत सहभागी झाले होते. अंत्ययात्रेतील रथ व त्यामागे १५ ते २० नागरिक पायी चालत चालले होते. रथ व पायी चालणाऱ्या नागरिकांच्या मध्ये थोडे अंतर पडले होते. त्यातच टाव्हरेवाडीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रमोद दामोदर हिंगे यांच्या टोमॅटोच्या शेतातुन बिबट्या व एक बछडा बाहेर आला व रस्त्याच्या कडेने शांतपणे चालत शेजारील ऊसाच्या शेतात गेला त्यामुळे काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली नागरिकांच्या मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने बिबट्याने कोणावरही हल्ला न करता शेतात गेल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला..दिवसा ढवळ्या घडलेल्या या घटनेची माहिती परिसरात वाऱ्यासारखी पसरल्याने नागरिकांच्या मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. विशेष म्हणजे, जर बिबट्याची मादी अंत्ययात्रेत घुसली असती तर बिबट्याच्या हल्ल्याने गोंधळ उडण्याची शक्यता नाकारता आली नसती..टाव्हरेवाडी, माथावस्ती आणि गावडेवाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. शेतकरी शेतीच्या कामासाठी, तर विद्यार्थी आणि महिला सकाळ-संध्याकाळ या मार्गाचा वापर करतात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली असून, शेतात काम करताना अनेकजण भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत.वनविभागाने तातडीने या परिसराची पाहणी करून बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे, आवश्यक त्या ठिकाणी पिंजरे लावावेत अशी मागणी प्रमोद हिंगे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.