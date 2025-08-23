पुणे

Velhe News : स्मशानभूमी अभावी निगडे खुर्द गावातील नागरिकांचे हाल; भर पावसात मृतदेह नीट जळण्यासाठी ग्रामस्थांनी धरली ताडपत्री

नागरिकांच्या मूलभूत समस्या अद्यापही तशाच असल्याने येथील नागरिकांचे मरणानंतर स्मशान भूमी नसल्याने हाल होत असल्याचे विदारक चित्र आले समोर.
Villagers Struggle Without Crematorium in Nigade Khurd village
मनोज कुंभार
Updated on

वेल्हे, (पुणे) - रायगड व राजगड जिल्ह्याच्या हद्दीवर असलेल्या दुर्गम अशा निगडे खुर्द (ता. राजगड) येथील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या अद्यापही तशाच असल्याने येथील नागरिकांचे मरणानंतर स्मशान भूमी नसल्याने हाल होत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

