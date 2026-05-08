Uruli Kanchan Crime : शेती आणि प्लॉटच्या वादातून दोन गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी; परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल

- सुनिल जगतापउरुळी कांचन - शिंदवणे (ता. हवेली) येथे शेती आणि प्लॉटच्या वादातून दोन गटांमध्ये झालेल्या मारहाणीत दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी फिर्याद दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणात कटर आणि कोयत्याने हल्ला, मारहाण तसेच जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. .पहिल्या फिर्यादीत मंगेश महाडीक यांनी तक्रार दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार,७ मे २०२६ रोजी शिंदवणे येथील गट क्रमांक २१७ मधील शेतात संतोष महाडीक, सुदर्शन महाडीक आणि तन्मय काकडे यांनी शिवीगाळ करत दमदाटी केली. त्यानंतर संतोष महाडीक याने हातातील कटरने डाव्या हाताच्या मनगटावर आणि अंगठ्याजवळ वार करून दुखापत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..तसेच फिर्यादीचे वडील तुळशीराम महाडीक आणि आई यमुना महाडीक यांनाही मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. 'तुझे खानदान संपवून टाकतो,' अशी धमकी दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या मारहाणीत फिर्यादीच्या हाताजवळील मुख्य शीर तुटून गंभीर दुखापत झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.दरम्यान,दुसऱ्या फिर्यादीत संतोष महाडीक यांनी मंगेश महाडीक,तुळशीराम महाडीक आणि यमुना महाडीक यांच्याविरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे..तक्रारीनुसार,संतोष महाडीक आणि सुदर्शन महाडीक हे गट क्रमांक २१७ मधील सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी तुळशीराम महाडीक यांनी या प्लॉटमध्ये यायचे नाही, असे म्हणत शिवीगाळ केली. त्यानंतर मंगेश महाडीक आणि यमुना महाडीक तेथे आले आणि तिघांनी मिळून शिवीगाळ व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, मंगेश महाडीक याने कटरने वार करत मारहाण केली.तसेच यमुना महाडीक यांनी तुळशीराम महाडीक यांना कोयता देत 'याचे डोके फोडून टाका,'असे सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर तुळशीराम महाडीक यांनी कोयत्याने मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. तसेच सर्वांनी मिळून खाली पाडून मारहाण करत 'तुला जिवंत ठेवणार नाही,' अशी धमकी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.या घटनेनंतर संतोष महाडीक यांनी उपचारासाठी रुग्णालयात धाव घेतली. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत खुनाच्या प्रयत्नासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून दोन्ही फिर्यादींचा तपास सुरू आहे.