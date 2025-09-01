Pune News : कर्वे रस्ता व्हीआयपी कधीपासून झाला?

पुणे : भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान कर्वे रस्त्यावरील पार्किंगमधील वाहने पोलिसांनी काढण्यास नागरिकांना भाग पाडल्याच्या प्रकाराचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने निषेध केला आहे. तसेच व्हिआयपींचा दौरा, या नावाखाली सर्वसामान्यांना वेठिस धरू नये, अशी मागणी केली आहे. .नड्डा हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री आहेत. केंद्र सरकाच्या नियमांनुसार राष्ट्रपती, पंतप्रधान व राज्यपाल हे शासन व्ही.आय.पी. गणले जातात. तरीही नड्डा कर्वे रस्त्याने पुढे कोथरुडकडे पक्षाच्या एका कार्यकर्त्यांच्या गणेश मंडळाच्या दर्शनासाठी जात असताना अचानकपणे संपूर्ण कर्वे रस्त्यावर कोणीही वाहन लावू नये व लावले असल्यास ते तत्काळ काढून घ्यावे. असा तोंडी आदेश कोथरूड आणि वाहतूक पोलिसांनी दिला. मुळात खंडोजी बाबा चौकापासून ते कर्वे पुतळ्यापर्यंतचा रस्ता व्हीआयपी रस्ता आहे, असे कोणीही नमूद केलेले नाही. पूर्वकल्पना न देता अशा पद्धतीने कारवाई करणे हे नियमबाह्य आहे..Pune News : विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी पुणे शहरात २७ ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था.केवळ शासन मान्यतेप्रमाणे ज्यांना मोकळा रस्ता (रोड क्लिअरन्स) लागू होतो अशा ‘व्हीआयपीं’च्या दौऱ्यासाठी किमान १ दिवस आधी या रस्त्यावरील व्यावसायिक व रहिवासी नागरिकांना पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे तो रस्ता नियमात बसत असल्यास प्रथम व्हीआयपी रस्ता म्हणून त्याची अधिकृत नोंद होणे आवश्यक आहे. तो नसेल तर,कारवाई कशी होऊ शकते, असे मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण जनाधिकार सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोजी पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..पोलिसांना सूचना देणारया बाबत अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील म्हणाले, ‘‘सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पोलिसांनी पार्किंगमधील वाहने काढण्यास सांगितली असावीत. परंतु, तत्पूर्वी नागरिकांना विश्वासात घेऊन माहिती द्यायला हवी होती. तसेच थेट कारवाई करण्यापूर्वी पूर्वकल्पना देणे गरजेचे आहे. या बाबत संबंधित पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.