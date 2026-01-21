Viral Video: ती घाबरली होती… अन् तेव्हाच पुणे पोलिस पुढे आले; एका व्हिडिओने जिंकली सर्वांची मने

Viral Video: शहरातील पोलिस दल नेहमीच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सक्रिय राहते. वाहतुकीचे नियंत्रण, कायदा आणि सुव्यवस्थेची काळजी घेणे किंवा आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे, अशा विविध जबाबदाऱ्या ते सातत्याने पार पाडतात. या प्रयत्नांमुळे शहरात शिस्त आणि सुरक्षिततेची जाणीव कायम राहते. मात्र, अनेकदा त्यांच्या या कार्याकडे दुर्लक्ष होते. अलीकडेच एका व्हिडिओने सोशल मीडियावर चर्चा निर्माण केली आहे, ज्यात पोलिसांच्या त्वरीत प्रतिसादाचे दर्शन घडते..या व्हिडिओची निर्मिती अलका दीक्षित यांनी केली आहे. त्यांनी हा व्हिडिओ त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर अपलोड केला, जो आता मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. घटना पुण्यातील एका रस्त्यावर घडली. एक पुरुष तरुणीकडे सातत्याने पाहत होता. तरुणी बाइकवर होती. तो पुढे निघून गेला, पण नंतर पुन्हा मागे येऊन तिच्याकडे लक्ष केंद्रित करू लागला. या वेळी तेथे उपस्थित पोलिसांनी त्वरित लक्ष देऊन हस्तक्षेप केला. त्यांनी त्या पुरुषाला तात्काळ तेथून हटवले..पोलिसांची भूमिका महत्त्वाचीअशा घटनांमध्ये पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शहरातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी ते सतर्क राहतात. या व्हिडिओमुळे अनेकांनी पोलिसांच्या कार्यशैलीचे कौतुक केले आहे. वाहतुकीच्या गर्दीत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अशा वर्तनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलिस विविध उपाययोजना राबवत असतात..Viral Video : पनवेल रेल्वे स्थानकावर भारतीय खेळाडूंसोबत गैरवर्तन! ट्रेनमधून उतरवले अन् पाच तास तात्कळत उभं राहण्यास भाग पाडलं, नेमकं काय घडलं?.सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रियाया व्हिडिओने सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी महिलांच्या सुरक्षेबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली, तर काहींनी पोलिसांच्या कारवाईचे उदाहरण म्हणून याकडे पाहिले. पुणे पोलिस दलाने अशा घटनांमध्ये नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. शहरातील विविध भागांत ते नियमितपणे अभियान चालवतात, ज्यात महिलांसाठी विशेष हेल्पलाइन आणि पेट्रोलिंगचा समावेश आहे..महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थितअशा छोट्या-छोट्या घटनांमधून शहरातील एकंदर सुव्यवस्थेची कल्पना येते. व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या अलका दीक्षित यांनी या माध्यमातून एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पोलिसांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे ती महिला सुरक्षित राहिली, आणि हे उदाहरण इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकते. पुणे पोलिसांनी यापूर्वीही अनेक घटनांमध्ये प्रभावी कारवाई केली आहे..Viral Video: बसच्या गर्दीत तरुणीला चुकून स्पर्श झाला, तिने थेट २९ सेकंदाचा व्हिडिओ केला… व्हायरल झाल्यानंतर तरुणाने स्वतःला संपवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.