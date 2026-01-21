पुणे

Viral Video: ती घाबरली होती… अन् तेव्हाच पुणे पोलिस पुढे आले; एका व्हिडिओने जिंकली सर्वांची मने

Prompt Action by Pune Police: व्हायरल व्हिडिओत पुणे पोलिसांची तत्पर कारवाई, महिलांच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
Viral Video Shows Swift Pune Police Action, Sparks Fresh Debate on Women’s Safety

Sandip Kapde
Viral Video: शहरातील पोलिस दल नेहमीच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सक्रिय राहते. वाहतुकीचे नियंत्रण, कायदा आणि सुव्यवस्थेची काळजी घेणे किंवा आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे, अशा विविध जबाबदाऱ्या ते सातत्याने पार पाडतात. या प्रयत्नांमुळे शहरात शिस्त आणि सुरक्षिततेची जाणीव कायम राहते. मात्र, अनेकदा त्यांच्या या कार्याकडे दुर्लक्ष होते. अलीकडेच एका व्हिडिओने सोशल मीडियावर चर्चा निर्माण केली आहे, ज्यात पोलिसांच्या त्वरीत प्रतिसादाचे दर्शन घडते.

